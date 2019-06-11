Проезд на одном из участков ул. Толе би закроют на пять недель в Алматы

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Алматы. 11 июня. КазТАГ — Проезд на одном из участков ул. Толе би закроют на пять недель в Алматы, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АТС).

«С 13 июня до 18 июля будет закрыто движение автотранспорта по ул. Толе би от ул. Муканова до ул. Байзакова в западном направлении. Временные ограничения связаны с плановой реконструкцией магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью этого уличного сегмента», — говорится в сообщении во вторник.

При этом, как пояснили в АТС, горячее водоснабжение жилых домов и иных зданий в этом районе прерываться не будет.

«Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных труб на современные, необходима для минимизации рисков в работе городской системы теплоснабжения», — резюмировали в компании.

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