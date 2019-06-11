«Либо будут преобразования, либо нас сомнут» 11.06.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 122 0 Казбек Бейсебаев о поствыборной ситуации в стране и необходимости проведения политических реформ Похожие материалы: Дорожную карту по взаимодействию с партнерами подписали участники СМИД ШОС в Бишкеке «Фамилии кандидатов в избирательном бюллетени на выборах президента Казахстана будут идти в алфавитном порядке». «Государственный долг Казахстана в прошлом году увеличился на 1,8 триллиона тенге по сравнению с 2017 годом и составил 15,3 триллиона» Косанов тоже швырнул вазу мимо цели Более 300 иностранных журналистов будут освещать саммит ШОС в Бишкеке За качеством пассажирских перевозок в Казахстане будут следить два министерства