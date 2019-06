Следует ли ожидать дежурного объявления представителями ОБСЕ очередных выборов в РК «не вполне демократическими»?!

Тут возникает очень серьезный вопрос. Но появляется он не в отношении Казахстана и проводимых в нашей стране выборов, а касательно предназначения и функциональной полезности этой самой ОБСЕ

Издание Dunya News со ссылкой на информационное агентство AFP опубликовало переданную из Алматы статью под названием «Kazakhstan elects new leader as hundreds arrested in protests» — «Казахстан избирает нового лидера, в то время как сотни протестующих арестованы».

В ней говорится так: «В воскресенье Казахстан избрал президентом выбранного властью преемника бывшего президента Нурсултана Назарбаева. По данным экзит-пола, Токаев одержал победу с 70 процентами голосов, отданных за него, в то время как полиция арестовала сотни протестующих представителей оппозиции.

После того, как профессиональный дипломат Касым-Жомарт Токаев получил благословение от могущественного Нурсултана Назарбаева, который руководил этой центрально-азиатской страной в течение последних трех десятилетий, никто не сомневался в том, что он выиграет эти президентские выборы.

По данным института «Общественное мнение», которое было на официальной основе наделено правом на проведение экзит-полов, за 66-летнего Токаева проголосовало немногим более 70 процентов избирателей. Его ближайший соперник Амиржан Косанов набрал около 15 процентов.

Явка избирателей на выборы президента в Казахстане составила 77 процентов. Такая информация была объявлена Центральной избирательной комиссией.

Ни одни прошедшие в Казахстане выборы не признавались полностью демократическими со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая направила более 300 наблюдателей на эти выборы».

В связи с предыдущей фразой возникает очень серьезный вопрос. Но появляется он не в отношении Казахстана и проводимых в нашей стране выборов, а касательно предназначения и функциональной полезности этой самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – ОБСЕ. Вот уж где бюрократия – всем бюрократиям бюрократия. Она там явно приноровилась разводить бурную деятельность на пустом месте и при этом умудряться избегать того, что она в действительности обязана делать. То есть у нее есть действия, а ответственности нет. Тут мы уж даже не станем останавливаться на теме сомнительности самого смысла существования ОБСЕ после завершения так называемой «холодной войны». Просто поговорим о казахстанских выборах как таковых в контексте их видения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сделаем небольшое отступление.

В декабре 2007 года Совет министров иностранных дел стран, являющихся членами ОБСЕ, на своем заседании, состоявшемся в Мадриде, согласовал и утвердил график председательства в этой международной организации. Результаты были объявлены главой внешнеполитического ведомства Испании, действующим в то время председателем ОБСЕ Мигелем Анхелем Моратиносом: в 2008 году председательствовать в ОБСЕ предстояла Финляндии, в 2009-м – Греции, в 2010-м – Казахстану, 2011-м – Литве.

Другими словами, тогда наша страна первой среди постсоветских государств удостоилась чести занять пост председателя в этой международной структуре. Российская «Независимая газета» устами своего автора Дмитрия Верхотурова назвала это событие «Победой казахстанской дипломатии» (05.12.2007 г.). А вот на Западе ему были даны оценки куда более сдержанные.

Французская газета Le Monde, к примеру, со ссылкой на Николаса Бернса, заместителя госсекретаря США, не только отметила историческую важность решения по Казахстану, но и также обратила внимание на обязательства, которые наша страна при этом взяла на себя. Для чего именно она пошла на такой шаг?

На этот вопрос газета дала такой ответ: «Американское ответственное лицо отметило, что Казахстан взял на себя «важные обязательства», чтобы рассеять скептицизм стран, враждебных его кандидатуре, в числе коих фигурировали Великобритания и Соединенные Штаты» («Le Kazakhstan présidera l’OSCE en 2010», 30.11.2007 г.). О каких обязательствах идет речь?

Газета Le Monde со ссылкой на Н.Бернса перечислила их. Прежде всего, называлось обязательство по реформированию выборного законодательства. При реализации такой задачи предполагалось оказание помощи со стороны БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека), подразделения ОБСЕ, ответственного за миссии наблюдения на выборах. Также Казахстан, как утверждалось, пообещал смягчить условия регистрации партии для выборов и реформировать закон о средствах массовой информации, чтобы привести его в соответствие с параметрами критериев ОБСЕ.

Все это, повторимся, происходило в 2007 году. То есть – почти за три года до того, как Казахстану досталось переходящее председательство в этой организации. Власти РК, получается, добились того, чего хотели, а вот принятые при этом встречные обязательства, судя по ее вновь и вновь повторяющимся заявлениям («Ни одни прошедшие в Казахстане выборы не признавались полностью демократическими со стороны ОБСЕ»), они и не подумали даже выполнять. И какие действенные меры в такой связи предпринимает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе? Вот об этом широкой общественности мало что известно. Мы знаем только о том, что ОБСЕ на каждые казахстанские выборы направляет большое количество своих наблюдателей и потом объявляет, что они проходили не вполне демократично. Но что от этого меняется?! Судя по практике – ничего. В чем тогда состоит смысл существования и функциональная полезность такой организации?!

