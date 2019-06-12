Астана. 12 июня. КазТАГ – Свои ожидания по курсу доллара на ближайший месяц назвали финансисты Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Несмотря на отрицательную динамику курса тенге, наблюдавшуюся в преддверии проведения опроса, профессиональные участники финансового рынка по-прежнему придерживаются мнения, что курс в течение месяца сохранится на уровне, близком к текущему. Так, средний курс по паре USD/KZT через месяц ожидается на уровне Т385,2/$1, тогда как медиана ожиданий – Т385/$1», — заявили в среду в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Отмечается, что на момент проведения опроса (4-10 июня) курс доллара США на KASE колебался в довольно узком боковом коридоре Т383-384,5/$1.