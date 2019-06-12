Алматы. 12 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности дееспособного парламента, передает корреспондент агентства.

«Наша формула государственной власти: сильный, полномочный президент; влиятельный, дееспособный парламент; подотчетное правительство. Именно такая политическая система наиболее полно соответствует потребностям нашего государства, в сложных геополитических реалиях способствует выполнению стоящих перед нами стратегических задач», — заявил Токаев на своей инаугурации в среду.

При этом он отметил, что «власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами».

Кроме того, Токаев заявил о намерении защищать права каждого гражданина страны.

«Планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Токаев официально вступил в должность второго президента Казахстана. Церемония принесения клятвы новоизбранного главы государства на Конституции состоялась во Дворце Независимости в Нур-Султане. Это была шестая по счету инаугурация президента с момента обретения Казахстаном независимости. Сам Токаев при этом является вторым президентом за всю историю страны.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы.

Тремя месяцами ранее – 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны экс-спикеру сената Токаеву.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.

9 июня в 7.00 по времени Нур-Султана в стране открылись избирательные участки. Выборы президента в Казахстане продлились до 20.00. За несколько часов до этого начался процесс голосования казахстанцев в Японии, Южной Корее и ряде других стран Восточной Азии. Всего по республике и за рубежом в воскресенье работали 9967 избирательных участков. После полуночи 10 июня стали известны результаты экзит-полла – по результатам опросов избирателей на выходе из избирательных участков, Токаев одержал победу, набрав 70,13% голосов, а днем 10 июня были оглашены данные ЦИК, согласно которым Токаев набрал 70,96% голосов.