Антикоррупционная служба преобразована в Агентство РК по противодействию коррупции

Астана. 13 июня. КазТАГ — Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) преобразовано в Агентство РК по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции РК, статьей 17-1 Конституционного закона РК «О Президенте Республики Казахстан» в целях дальнейшего совершенствования системы государственной службы и противодействия коррупции постановляю: (…) преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту РК. Установить, что Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Также Токаев постановил переименовать Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство РК по делам государственной службы.

«Установить, что Агентство РК по делам государственной службы является уполномоченным государственным органом в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг», — следует из документа.

Кроме того, глава государства постановил внести в указ президента РК от 11 марта 2008 года №552 «Об утверждении положения об администрации президента Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст. 116) следующие изменение и дополнение: в перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, утвержденном вышеназванным указом: строку «Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции» изложить в следующей редакции: «Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы»; дополнить строкой следующего содержания: «Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)».

«Администрации президента РК совместно с аппаратом Совета безопасности РК в месячный срок: 1) внести на рассмотрение президента РК совместно с председателями Агентства РК по делам государственной службы и Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба): проекты положений об агентствах; предложения по перераспределению штатной численности Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции; 2) принять иные меры по реализации настоящего указа», — следует из документа.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.