Приближение сроков заседания ФРС и смягчение денежно-кредитной политики даст шанс тенге укрепиться

Алматы. 13 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Приближение сроков июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и возможное смягчение денежно-кредитной политики даст шанс тенге укрепиться по отношению к доллару США, считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Мерей Исабеков.

«Смягчение денежно-кредитной политики США значит, что привлечение долларового фондирования становится дешевле, а доходность гособлигаций США снижается. В таких условиях повышается интерес инвесторов к более рисковым активам, в том числе развивающимся рынкам, а также растут товарные рынки, в том числе нефть. На данный момент индекс доллара США снизился до минимума последних 11-ти недель, что в определенной мере связано с ожиданиями смягчения политики ФРС. Приближение даты июльского заседания ФРС и рост уверенности инвесторов в понижении ставки будут увеличивать давление на американскую валюту, что откроет возможность для тенге укрепиться в паре с долларом США», — прокомментировал Исабеков для КазТАГ сообщение о том, что, по данным CME Group, на текущий момент вероятность снижения ключевой ставки ФРС в июле составляет 80,6%.

На вопрос, какие он видит тренды в паре RUB/KZT, эксперт ответил, что «структура экономики России и Казахстана достаточно схожи и взаимосвязаны, а валюты двигаются в основном сонаправленно относительно цен на нефть.

«Следовательно, при укреплении курса (российского – КазТАГ) рубля к доллару США, имеется также вероятность того, что и тенге укрепится к доллару США. В противном случае тенге теряет конкурентные преимущества относительно российского рубля», — уверен собеседник агентства.

Кроме того, продолжает спикер, курс в паре RUB/KZT зависит от торгово-экономической политики между Россией и Казахстаном.

«И особенно с точки зрения торговли нефтепродуктами, в том числе бензином», — дополнил Исабеков.

На вопрос, каким образом казахстанцы могут сберечь свои сбережения, эксперт ответил, что «стандартная и постоянно действующая рекомендация – держать сбережения пропорционально в корзине из трех валют».

«Необходимо не поддаваться панике в условиях неопределенности, так как это может напрямую привести к убыткам (покупке на высоких уровнях и продаже на низких). К тому же отметим, что у Нацбанка РК имеется ряд инструментов и ресурсы для нивелирования необоснованных изменений курса тенге», — подытожил Исабеков.

Ранее CME Group сообщил, что на текущий момент вероятность снижения ключевой ставки ФРС в июле составляет 80,6%.

Федеральная резервная система (Federal Reserve System) – специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединенных Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около 3 тыс. коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной — акционерная с особым статусом акций.

CME Group Inc. (Группа Чикагской товарной биржи) – крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путем объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путем слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты.