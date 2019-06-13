Токаев назначил нового главу МОН РК

Астана. 13 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу министерства образования и науки (МОН) РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром образования и науки Республики Казахстан», — говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Также сообщается, что указом главы государства Шамшидинова Куляш Ногатаевна освобождена от должности министра образования и науки РК, которую занимала с февраля 2019 года.

До назначения в январе 2019 года Аймагамбетов занимал должность заместителя акима Карагандинской области по вопросам социальной сферы и внутренней политики.

Напомним, 24 мая в агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) заявили, что Национальным бюро пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства Национального центра тестирования (НЦТ) МОН РК. Как заявили в антикоррупционном ведомстве, в настоящее время бывший ИО гендиректора НЦТ, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota, стоимостью свыше Т9 млн за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования. Также сообщалось, что «за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора указанного НЦТ, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в период 2017-2018 годы на системной основе получал взятки в особо крупных размерах».

В это же день в МОН РК заявили, что задержание руководителей НЦТ к процессу организации Единого национального тестирования (ЕНТ) не имеет отношения.

Также 5 июня стало известно, что вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева была арестована на 2 месяца – до 2 августа.

Центр проводит следующие виды экзаменов и мониторингов: ЕНТ, комплексное тестирование (КТ), внешняя оценка учебных достижений в среднем и высшем образовании (ВОУД СО, ВОУД ВО), квалификационное тестирование педагогических работников (КТПР), оценка уровня владения казахским языком по системе КАЗТЕСТ.