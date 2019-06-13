Алматы. 13 июня. КазТАГ – В нарушении двух статей УК РК обвинила полиция Алматы отдельных задержанных, передает корреспондент агентства.

«В половине первого ночи на пересечении проспекта Толе би и улицы Отеген батыра напротив автовокзала «Сайран» автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедрено-берцовой кости правой голени со смещением», — заявил в четверг начальник департамента полиции (ДП) Алматы Серик Кудебаев.

По его словам, водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан по признакам преступления, предусмотренного статьей 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.

«В Алатауском районе Алматы в вечернее время группа людей повредила служебный автомобиль полиции, находясь в нетрезвом состоянии. Они закидали его камнями, разбив стекло машины. Нарушители были задержаны. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 (хулиганство) УК РК», — заявил Кудебаев.

Отмечается, что указанные нарушения зафиксированы вечером 10 июня и в ночь на 11 июня.

Большинство задержанных глава ДП Алматы причислил «деструктивным силам», а случаи задержания мирных граждан, по его утверждению, якобы были единичными. Вместе с тем, по утверждению Кудебаева, своими задержаниями силовики якобы пресекали «массовые беспорядки».

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане происходили с 9 по 12 июня.

12 июня сообщалось, что монумент «Байтерек» в Нур-Султане обнесли вкруговую забором и возле него наблюдается большое скопление полиции, а район Дворца молодежи «Жастар» находится в оцеплении четвертые сутки. Позднее стало известно, что весь квартал (вся прилегающая территория по периметру вместе с парком) вокруг монумента «Байтерек» оцеплен переносными полицейскими заборами. Заместитель начальника департамента полиции (ДП) Нур-Султана Бахытжан Малыбаев сообщил, что «Байтерек» огорожен, потому что сегодня санитарный день».

В этот же день сообщалось, что в Алматы на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова и в районе Старой площади задержали более 200 человек. Кроме того, сообщалось, что ряд задержаний произвела полиция в районе монумента «Байтерек» в Нур-Султане.

Действия властей уже жестко раскритиковали в Бюро ООН по правам человека.

«Действия Казахстана против мирных демонстрантов, активистов и журналистов во время и после президентских выборов 9 июня вызывают глубокое сожаление. Свободы выражения мнений и мирных собраний являются строительными блоками успешного и динамичного общества. Любая попытка ограничить их без необходимости и без надлежащего обоснования создает риск для стабильности и социальной сплоченности», — подчеркнул в заявлении Бюро глава Офиса ООН по правам человека в Центральной Азии Ришард Коменда.