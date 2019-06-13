«Казахстанцы проголосовали за силу, опыт и умение решать вопросы». «Операция «преемник» завершена, а политическое развитие Казахстана вступает в новую фазу, следующая остановка казахского транзита – парламентские выборы». «О Косанове, зависти и митингах»

Сетевой Казахстан 13 июня 2019г.

INFORMBURO . KZ . «Токаев назвал десять главных направлений своей работы в должности президента» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ на церемонии инаугурации назвал десять основных направлений в работе, которым он будет следовать в должности главы государства для реализации своей предвыборной платформы — Особое внимание следует уделить следующим направлениям. Первое – повышение доходов населения… Вторым направлением Касым-Жомарт Токаев назвал искоренение коррупции… Третье направление – реформирование судебной и правоохранительной систем… Четвёртое направление – открытие новых рабочих мест для населения и обеспечение достойных заработных плат…Пятое направление – решение жилищных вопросов…

IA — CENTR . RU . Денис БОРИСОВ – «Казахстанский транзит: следующий этап «Зима близко…»» — Итак, первый этап передачи власти в Казахстане позади, частичное размытие суперперсоналисткой модели государственного управления был успешно оформлен 9 июня на Президентский выборах. Операция «преемник» завершена, а политическое развитие Казахстана вступает в новую фазу, следующая остановка казахского транзита – парламентские выборы. Реформа законодательной власти становится ключевым элементом в процессе модернизации модели государственного управления Казахстана. Установка на повышение роли парламента в системе принятия политических решений неоднократно упоминалась в выступлениях Касым-Жомарта ТОКАЕВА и чётко обнаруживается в его предвыборной программе. В частности, подчёркивается необходимость повышения значения общественных институтов и распределение ответственности за политику государства между исполнительной и законодательной властями. На официальной странице Токаева в Твиттере прямо указывается: «Сильный авторитетный и многопартийный парламент, развитые институты гражданского общества – это магистральный путь дальнейшей политической модернизации».

TIME . KZ . «Политолог Данияр Ашимбаев: Казахстанцы проголосовали за силу, опыт и умение решать вопросы» — Внеочередные выборы президента Казахстана завершились убедительной победой действующего главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Впрочем, в его победе мало кто сомневался, поскольку у Токаева (в отличие от других претендентов на этот пост) было несколько сильных козырей: внятная и четкая предвыборная программа, огромный опыт работы на госслужбе, но главное — мандат доверия, полученный от первого президента страны. Больше удивило распределение голосов избирателей между другими кандидатами. В частности, неожиданно для многих второе место получил выдвиженец от объединенного национал-патриотического движения “Улт тагдыры” Амиржан КОСАНОВ. Почему это произошло, были ли у других претендентов шансы занять более высокую позицию — об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с известным казахстанским политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

«Я зла не держу — мне за державу обидно…» — Эксклюзивные подробности уголовного дела, судебного следствия и жизни за решеткой осужденного, но впоследствии полностью оправданного казахстанского ученого доктора химических наук Галымжана МАМЫТБЕКОВА. Публикация во “Времени” о злоключениях химика-ядерщика, обвиненного в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, вызвала большой резонанс. Поэтому мы решили продолжить тему. С Галымжаном Мамытбековым автор этих строк встретился в лаборатории одного из научно-исследовательских институтов, куда ученого пригласили на работу. Он больше часа рассказывал подробности своего уголовного дела, судебных заседаний и о без малого трех годах отсидки…

«Может, во всём виноваты… токалки?» — В Казахстане есть частные детективы, но они вне закона. Новость о задержании двух сотрудников детективного агентства и одного полицейского, подозреваемых в нарушении неприкосновенности частной заметно всколыхнула профессиональную среду тех, кто занимается вопросами безопасности и частным сыском. Руководитель общественного объединения профессионалов корпоративной безопасности и детективной деятельности “Калкан” Рустам МИРЗАБАЕВ встретился с корреспондентом “Времени”, чтобы высказать позицию своих коллег по поводу произошедшего.

365 INFO . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «О Косанове, зависти и митингах» — Обвинения банальные: мол, предал идеалы оппозиции, согласился на ничтожную подачку от власти в виде 15%. Считаю, зря критикуют. Думается, что КОСАНОВ получил возможность принять участие в президентских выборах именно потому, что является умеренным политиком и изначально не планировал устраивать стачку. В результате он смог проговорить ранее табуированные в национальных СМИ темы – о необходимости демократизации, о конституционной реформе с переводом страны к парламентской форме правления, о недостатке свободы слова. Косанов получил трибуну и заявил о существующих политических проблемах, при этом никто его не шельмовал и не преследовал, а значит думать и говорить на эти темы – уже не преступление…. Впрочем, завидовать Косанову может не только Аблязов, но и прочие политические карлики от оппозиции. Ведь теперь Косанов со своими 1,4 млн голосов перешёл в другую лигу, оставив их всех позади.

FORBES . KZ . «Экономика Казахстана: что дальше — стабильность или реформы?» — После выборов президента – крайне важного политического события – на первое место выходит ключевой экономический вопрос. Пришло время ускорить структурные реформы, которые пробуксовывали в последние годы, считает известный экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ — Сейчас есть надежда на то, что власти смогут решиться на глубокие структурные преобразования экономики. Прошедшие выборы президента показали, что в обществе запустились необратимые политические изменения и резко возросла инициатива населения. Здесь тоже можно тоже сослаться международные исследования, которые говорят, что ключевыми характеристиками политических систем, которые помогают решать проблемы застоя в экономике, являются сменяемость власти, реальная политическая конкуренция, а также подлинное разделение властей между законодательной, исполнительной и судебной ветвями.

CARAVAN . KZ . «По больному месту: новые правила выписывания рецептов в РК шокировали даже фармацевтов» — Более 120 карагандинских фармацевтов подписались под письмом с требованием ввести мораторий на новые правила выписывания, учета и хранения рецептов. Отныне даже простейшие лекарства – аспирин, валидол, каптоприл и др. – должны отпускаться строго по рецепту врача, и хранить их обязаны не менее трех лет. По словам инициаторов пресс-конференции, сегодня попасть к узконаправленным врачам и так нелегко. Сначала нужно пройти прием у врача общей практики, потом по его направлению – к специалисту. На это уходят недели, а иногда месяцы. Такие сроки ожидания для многих пациентов станут в буквальном смысле смерти подобны.

«Расплата за талант: снимавший в «голливудском стиле» казахский режиссер умер в нищете» — Методы, которые применял казахский “кинематографический папа” Абдулла КАРСАКБАЕВ, знатоки называют сегодня схожими с голливудскими. Его фильмы были самыми награждаемыми на фестивалях класса “А”, а на родине ему не давали снимать, и умер он фактически в нищете. I Евразийский кинофестиваль – “Eurasian Creative Guild Film Festival”, прошедший в рамках британского “Romford Film Festival” в Лондоне (6.06 –10.06 2019 г.), открылся фильмом Абдуллы Карсакбаева “Меня зовут Кожа” на английском языке. О том, что его фильм “Меня зовут Кожа” отмечен специальным призом Каннского кинофестиваля (1967 г.), узнал по радио. Он и умер-то с маленьким-маленьким званием, которое получил незадолго до смерти, – заслуженный деятель искусств.

AZATTYQ . ORG . «День третий. Что происходило в местах предполагаемых митингов» — 12 июня, день инаугурации второго за последние 30 лет президента Казахстана, в Алматы и Нур-Султане ознаменовалось новыми задержаниями граждан. Среди них, как и 9 июня, вновь были сотрудники СМИ. По оценкам, только в Алматы задержано не менее сотни людей. Официальной информации об их численности нет. Последняя волна акций протеста, не санкционированных властями, началась в Казахстане 9 июня с выступлений граждан, протестовавших против досрочных президентских выборов, проходивших в этот день в стране.

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