Алматы. 14 июня. КазТАГ – Бишкекская декларация подписана по итогам саммита лидеров стран ШОС, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).
«По итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) подписана Бишкекская декларация», — говорится в сообщении в пятницу.
Кроме того, главами государств-членов ШОС подписаны следующие документы:
— Решение об утверждении Рабочего плана (2019-2020 гг.) по реализации пунктов Программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы;
— Решение об утверждении Регламента форума глав регионов государств-членов ШОС;
— Решение об утверждении Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;
— Решение об утверждении Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС;
— Решение об утверждении Доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности Организации за прошедший год;
— Решение об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2018 году;
— Решение об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на период 2019-2021 годы;
— Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;
— Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;
— Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана»;
— Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН;
— Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Секретариатом Европейской экономической комиссии ООН;
— Решение о подписании Дорожной карты дальнейших действий Контактной группы «ШОС-Афганистан»;
— Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (принимается без подписания).
Также, в рамках заседания СГГ ШОС руководителями государственных органов стран-членов ШОС подписаны следующие документы:
— Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;
— Соглашение между уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;
— План основных мер по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 гг.;
— Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;
— Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;
— Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана»;
— Дорожная карта дальнейших действий Контактной группы «ШОС-Афганистан».