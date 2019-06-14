Алматы. 14 июня. КазТАГ – Бишкекская декларация подписана по итогам саммита лидеров стран ШОС, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«По итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) подписана Бишкекская декларация», — говорится в сообщении в пятницу.

Кроме того, главами государств-членов ШОС подписаны следующие документы:

— Решение об утверждении Рабочего плана (2019-2020 гг.) по реализации пунктов Программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы;

— Решение об утверждении Регламента форума глав регионов государств-членов ШОС;

— Решение об утверждении Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;

— Решение об утверждении Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС;

— Решение об утверждении Доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности Организации за прошедший год;

— Решение об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в 2018 году;

— Решение об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на период 2019-2021 годы;

— Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

— Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;

— Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана»;

— Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН;

— Решение о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Секретариатом Европейской экономической комиссии ООН;

— Решение о подписании Дорожной карты дальнейших действий Контактной группы «ШОС-Афганистан»;

— Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (принимается без подписания).

Также, в рамках заседания СГГ ШОС руководителями государственных органов стран-членов ШОС подписаны следующие документы:

— Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;

— Соглашение между уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;

— План основных мер по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 гг.;

— Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией;

— Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

— Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана»;

— Дорожная карта дальнейших действий Контактной группы «ШОС-Афганистан».