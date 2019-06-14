Митинги в Нур-Султане и Алматы: Результаты мониторинговых посещений арестованных направлены в генпрокуратуру

Алматы. 14 июня. КазТАГ — Результаты мониторинговых посещений региональными группами национального превентивного механизма (НПМ) арестованных в Нур-Султане и Алматы людей за участие в митингах направлены в генеральную прокуратуру, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.

«По решению уполномоченного по правам человека в РК региональные группы НПМ Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей были направлены в места содержания граждан, задержанных в ходе прошедших накануне митингов, с целью мониторинга соблюдения их законных прав. (…) Результаты мониторинговых посещений направлены в генеральную прокуратуру для принятия в установленном порядке мер по обеспечению законных прав граждан в соответствии с поручениями, данными главой государства», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, всего региональные группы посетили 20 специальных учреждений, в которых в момент посещений находились 484 арестованных за участие в митингах в Нур-Султане и Алматы, с которыми были проведены индивидуальные беседы.

«В ходе мониторинга жалоб на условия содержания и действия администрации в указанных учреждениях в целом не поступило. В местах содержания в достаточной степени были обеспечены питание, медицинская и иная помощь», — следует из информации.

Вместе с тем, как сообщается, во время проведенных бесед отдельными гражданами были высказаны жалобы на нарушения их прав, связанные, в частности, с обоснованностью задержания, длительностью пребывания в отделах полиции и доставки в места временной изоляции, ограничением доступа к юридической помощи.

«Проведенная региональными группами НПМ работа способствовала ускорению информирования родственников о местонахождении задержанных», — отмечается в сообщении.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний протестующих в Нур-Султане и Алматы. Победителем объявлен действующий президент Касым-Жомарт Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания в Алматы и Нур-Султане проходили с 9 по 12 июня.

13 июня в начальник службы генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов сообщил, что «за участие в незаконных акциях, неисполнение законных требований сотрудников полиции (в Нур-Султане и Алматы – КазТАГ) судом административно наказаны 957 лиц, из них к аресту – 670, к штрафу – 115, предупреждены – 172».