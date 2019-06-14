Нур-Султан. 14 июня. КазТАГ – Погода без осадков в пятницу ожидается лишь на западе и юго-западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе и юго-западе республики – погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на юго-западе – пыльная буря», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане облачно, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +15+17, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +16+18.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +16+18.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +10+15, ночью +5+10.

В Павлодарской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, днем местами возможен град. Днем +13+18, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами возможен град. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Акмолинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ожидается шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +12+17, ночью +5+10.

В Атырауской области ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами небольшая гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, пыльная буря, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +17+22.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем местами ожидается сильная жара. Днем +30+35, ночью +18+23.

В Кызылординской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, небольшая гроза, также днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +20+25.

В Туркестанской области в горах и предгорьях ожидается кратковременный дождь с грозой, в горах днем гроза, также днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +15+20.

В Жамбылской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-22 метров в секунду, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Актюбинской области ночью местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, гроза, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +6+11.

В Карагандинской области днем ожидается дождь, местами сильный с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, шквал, днем возможен град. Днем +14+19, ночью +10+15.

В Костанайской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Алматинской области в горах и предгорьях ожидается кратковременный дождь с грозой, в горах гроза. Днем +26+31, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться колебание уровня воды. На реках равнинной территории значительных изменений не ожидается», — добавили синоптики.