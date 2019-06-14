Война Миров. Путин бросает вызов гегемонии доллара

Россия намерена бороться с диктатом США в мировом экономическом порядке

Если из речи Владимира Путина убрать шелуху деликатности и эвфемизмы, то фактически на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Кремль заявил о начале борьбы за переустройство мировой хозяйственной системы. Москва намерена решать проблему доллара США и институтов Бреттон-Вудской системы (МВФ, МБРР, ВТО). Фактически это «вторая мюнхенская речь» президента России. Если в первой мюнхенской речи он заявил о вызове Западу в сфере обороны и безопасности, то во «второй» противостояние официально распространено и на экономическую сферу.

Петербургский международный экономический форум появился в 1997 году и является детищем ельцинской либеральной волны. Либералов мы сейчас идентифицируем как людей, которые считают, что власть должна принадлежать финансистам. Поэтому откровенный наезд на доллар США со стороны Владимира Путина на ПМЭФ-2019 наполнен глубокого символизма.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019). (Фото: © Sputnik / Алексей Даничев)

Принято считать, что Бреттон-Вудская система возникла в 1944 году и закончилась 15 августа 1971 года, когда США отказались от золотого содержания доллара. Однако сама суть модели, при которой инвестиционный процесс осуществляется на доллары, никуда не делась. В уставе МВФ, например, строго прописано, что эмиссия национальных денег тем или иным государством (кроме США, разумеется) должна быть привязана к золотовалютным запасам страны. Поскольку золота у большинства государств планеты мало, все построено вокруг доллара. В принципе, модель Бреттон-Вудса уже получила тяжелый удар, когда на международную арену вышел евро, который фактически не играет по старым правилам.

Экономист Михаил Хазин утверждает, что все хозяйствующие субъекты планеты обложены своеобразным «бреттонвудским налогом» через стоимость кредитов, который тем выше, чем дальше субъект находится от ФРС. Как Москва будет решать проблему доллара технически – в речи президента Путина не сказано. Остается надеяться на то, что он как политик, который долго принимает решение, много выжидает и все взвешивает, в данном случае поступил продуманно. Стоит заметить, что со сроками принятия мер по «проблеме доллара» подгоняет и общая ситуация с валютой США. Американское казначейство в мае этого года уже делало заявление о том, что в 2024 году наступит точка невозврата для госдолга США: он станет таким огромным, что все новые эмиссии долга будут уходить только на выплаты процентов по предыдущим.

Хозяин Кремля перестал называть страны коллективного Запада словом «партнеры». Про «большую семерку» упомянул только один раз, назвав ее «группа семи» и сообщив, что за три десятилетия доля «семерки» в глобальном ВВП по паритету покупательной способности снизилась с 46 до 30%. Попутно Владимир Путин положительно отозвался об ООН и «большой двадцатке». Кстати, генсек ООН Антониу Гутерриш участвовал в центральном пленарном заседании форума.

Вызов США президентом России на ПМЭФ-2019 бросался в присутствии лидера Китая Си Цзиньпина. Владимир Путин в своей речи назвал недопустимым не только давление страны-эмитента мировой резервной валюты на весь мир, но и заступился за компанию Huawei, которую пытаются «бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка». Докладчик согласился с оценками ситуации вокруг китайской компании как «первой технологической войны» в наступающей цифровой эпохе: «Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных, и в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый, иной уровень проблемы глобального неравенства как между странами и регионами, так и внутри самих государств. Ну а это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности».

(Фото: gazeta.spb.ru)

«Китай выступает как строитель, а не разрушитель международного порядка. Китай наводит мосты, а не копает рвы. Мы стремимся к расширению круга своих друзей», – заявил в Санкт-Петербурге Си Цзиньпин. Отвечая на вопросы участников форума он отметил, что контакты и интересы Китая с США тесно связаны, поэтому трудно представить прекращение отношений между Пекином и Вашингтоном. Китайский лидер выразил уверенность, что представители разных кругов в США не рассчитывают на это.

Вопросы к тому, как хозяин Кремля будет реализовывать заявленную на ПМЭФ-2019 повестку, возникают из-за господства либералов в экономическом блоке российского правительства. С одной стороны они выполняют указания президента и еще в прошлом году вывели более сотни миллиардов долларов из госдолга США, проведя перегруппировку активов, наращивают закупки золота. С другой стороны руководители тех же финансовых властей России не имеют опыта работы вне существующей глобальной экономической модели, которая завязана на доллар.

В Китае, например, завершилась восьмилетняя кампания по расследованию нарушений, допущенных при проведении приватизации и рыночных реформ в 90-ые годы прошлого века. 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Еще до 15 тысяч человек по всей Поднебесной получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества». В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн юаней. Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть 45 трлн юаней, выведенных за рубеж. По словам председателя Си Цзиньпина, «китайский народ ясно высказался о том, что он думает о так называемой приватизации, а фактически – воровстве социалистической собственности».

После того, как Владимир Путин произнес в 2007 году свою «мюнхенскую речь», потом в Грузии, Крыму, Донбассе и Сирии он как смог подтвердил ее делом. Можно спорить о степени эффективности проводимой политики, однако текущий момент свидетельствует, что коллективный Запад вынужден считаться с Москвой в вопросах безопасности. Башар Асад – это своего рода лакмусовая бумажка возможностей России. США сирийскому лидеру выдали «черную метку», после которой он должен был разделить участь Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. Но Кремль заявил себя в качестве альтернативного центра силы, к которому можно обращаться за помощью (за соответствующую геополитическую плату, разумеется) и пока демонстрирует свою конкурентоспособность.

Теперь в повестке дня стоит вопрос, чем президент Путин подтвердит свою «вторую мюнхенскую» на экономическом поле битвы. Пока в явный актив можно записать только «Северный поток – 2», с которым США так ничего не смогли сделать, поскольку материальная заинтересованность в трубопроводе Москвы и Берлина получилась взаимная, мощная, а потому всесокрушающая.

Обращает на себя внимание то, что Владимир Путин в аргументации насчет нового мирового экономического порядка апеллирует к справедливости. В русской традиционной культуре справедливость является одним из базовых элементов, хотя разные люди ту же социальную справедливость могут понимать по-разному. Поэтому при работе над новым глобальным хозяйственным порядком – та же борьба с монополизмом – придется не меньше усилий приложить на внутреннем контуре России. Внутри страны к верховной власти у россиян очень много претензий по линии справедливости.

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