Следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению Boeing в Украине в июле 2014 года

Алматы. 19 июня. КазТАГ — Совместная следственная группа (ССГ) назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению Boeing в Украине в июле 2014 года, сообщает ТАСС.

«Следователи назвали четыре имени, трое россиян и один украинец», — сказала в среду журналистам родственница жертвы трагедии Зилена Фредерикс.

По ее словам, в их число вошел россиянин Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков.

Фредерикс уточнила, что речь также идет о гражданах РФ Сергее Дубинском и Олеге Пулатове и гражданине Украины Леониде Харченко.

«Начало суда запланировано на 9 марта 2020 года», — отметила она, добавив, что подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве.

Также глава национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен сообщил, что ССГ выдала международные ордера на арест в отношении подозреваемых.

«В их отношении выданы международные ордера на арест», — сказал Паулиссен в среду на пресс-конференции.

Он добавил, что ССГ продолжит свою работу, в том числе с целью установления лиц, ответственных непосредственно за запуск ракеты.

Паулиссен сообщил также, что информация по крушению, предоставленная международным следователям российской стороной, будет передана судьям.

«Процедура организована следующим образом. Мы предоставляем судье все имеющиеся в нашем распоряжении доказательства, в том числе мнение российской стороны. А судья уже сам принимает решение, насколько они полезны и кто прав. (…) Мы должны представить в суде всю информацию, в том числе и ту, которая играет на руку подозреваемым», — отметил он.

Глава полиции подчеркнул, что у них на данный момент достаточно данных, но они не публикуют всю информацию, касающуюся расследования.

Он пояснил, что даже озвученная на пресс-конференции информация обычно предоставляется только в суде.

«Однако это исключительная ситуация, родственники хотят получить больше информации, поэтому мы раскрываем ее и для журналистов. Но у этого процесса есть рамки», — заметил Паулиссен.

В своей реакции на решение ССГ о привлечении к ответственности четырех человек глава МИД Нидерландов Стеф Блок подчеркнул, что данный шаг является «важным этапом на пути восстановления справедливости для жертв катастрофы и их родственников».

«Высоко ценю целеустремленность ССГ с целью установления полной правды о трагедии и привлечении к ответственности виновных. MH17 является приоритетом для правительства. Гибель 298 невинных людей не может оставаться безнаказанной. Мы продолжаем свою работу в сотрудничестве с другими странами, входящим в ССГ, и при широкой поддержке со стороны международного сообщества», — сказал Блок.

Напомним, пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек – граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что судебный процесс над подозреваемыми в крушении MH17 будет проходить в голландском суде и по голландским законам. Подачей иска и изложением фактических обстоятельств займется голландская прокуратура, возглавляющая ССГ. По решению министерства юстиции и безопасности Нидерландов, рассмотрение дела будет проходить в судебном комплексе «Схипхол» в городе Бадхуведорп.

На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing-777, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не возвращалась.