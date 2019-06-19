Забытый Левон Мирзоян 19.06.2019 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 197 0 Историк Лайла Ахметова о руководителе Казахской АССР и Казахской ССР в 1933 – 1938 гг. Похожие материалы: Токаев поручил Мамину подготовить пакет мер по обновлению социальной политики правительства Председателей агентства РК по делам госслужбы и антикоррупционной службы назначил Токаев Указ о создании Национального совета общественного доверия при президенте РК подписал Токаев Власть должна слушать и слышать народ – Токаев Казахстан – 100 лет назад. Июнь 1919 года