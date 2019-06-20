Лишь пятая часть мусорных полигонов в РК соответствует экологическим требованиям – Бозумбаев

Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Всего лишь пятая часть мусорных полигонов в Казахстане соответствует экологическим требованиям, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Сегодня по республике действуют более 3 тыс. (мусорных – КазТАГ) полигонов, из которых только 18% (620) соответствуют экологическим требованиям, не соответствуют экотребованиям 82% (2901)», — сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

Помимо стационарных полигонов, в прошлом году совместно с институтом «Ғарыш сапары» был налажен космический мониторинг несанкционированных свалок, было выявлено 8680 свалок.

«В качестве системной меры в отношении таких полигонов и свалок предложено разработать упрощенные типовые проекты строительства полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) для городских и для сельских районов. Это позволит сократить сроки проектирования и строительства, эффективно расходовать бюджетные средства», — полагает глава минэнерго.

Однако самой действенной мерой является увеличение объемов переработки ТБО. В целях развития сферы переработки ТБО с 1 января 2019 года вступил в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла, а также запрет на захоронение на полигонах без предварительной переработки всех ТБО.

«В целом, доля переработки ТБО неуклонно растет: в 2016 году перерабатывалось 2,6% отходов, в 2017 году – 9%, в 2018 году – 11,5%, план на 2019 год – 14%. Увеличилось количество предприятий малого и среднего бизнеса по сортировке и переработке отходов со 115 в 2016 году до 170 в 2018 году. Предприятия выпускают более 20 видов продукции из отходов», — уточнил Бозумбаев.

По данным минэнерго, сегодня из 204 городов и районов республики раздельный сбор ТБО на разных этапах внедрен в 51, а сортировка в 30 населенных пунктах, установлено более 2 тыс. контейнеров для сбора ртутных ламп, около 9 тыс. контейнеров для раздельного сбора, 150 контейнеров для электрооборудования. С 2018 года акиматом Нур-Султана реализуется пилотный проект по организации раздельного сбора ТБО, переработке и утилизации органических (пищевых) отходов, опыт которого планируется затем внедрять и в другие регионы.