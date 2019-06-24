Астана. 24 июня. КазТАГ — В четырех направлениях производится эвакуация населения Арыси, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Эвакуация населения из Арыси производится в четырех направлениях: в Шымкент, пос. Мунтайтас (30 км), пос. Кабылсай (25 км) и пос. Шагыр (35 км). В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов, куда доставлены и размещены 170 человек. В населенном пункте Мунтайтас зарегистрировано 904 человека, учет эвакуированного населения продолжается (созданы и направлены три оперативные группы для учета населения). В эвакуации населения задействованы силы и средства ДЧС Туркестанской области, Шымкента, департамента полиции (ДП) и местных исполнительных органов (МИО). Для обеспечения жизнедеятельности эвакуированного населения доставлена питьевая вода. Для оповещения населения в Арыси задействовано две сирены системы оповещения», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов в понедельник.

Также он сообщил, что в Арыси сотрудники полиции задействованы в работе по охране общественного порядка, охране имущества эвакуированного населения.

«Кроме того, они проводят работу по оцеплению места происшествия, сопровождают эвакуированное население из Арыси. Также для охраны общественного порядка в Арысь с воинской части Национальной гвардии МВД Шымкента направляются 500 человек. Всего к месту чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства МВД и МИО порядка 1 тыс. человек личного состава и 160 единиц техники. Приведен в готовность один вертолет Еврокоптер ЕC-145 АО «Казавиаспас» КЧС в Тараз», — проинформировал официальный представитель КЧС МВД РК.

Он отметил, что для координации действий задействованных сил гражданской защиты на месте происшествия находятся председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, первый заместитель командующего – начальник штаба РК «Онтустык» Андрей Каскеленов и заместитель начальника следственного департамента МВД полковник Кайрат Нурмагамбетов.

«По республике на телефон горячей линии поступило 878 звонков от населения, в том числе на телефон горячей линии штаба КЧС поступило 28 звонка, которые своевременно переданы в штаб ДЧС Шымкента. В связи с событиями в Арыси Туркестанской области работает «Горячая линия» в департаменте по ЧС Шымкента по номеру 8 (7252) 44-94-72, 35-33-66, ДЧС Туркестанской области: 8 (7253) 35-83-02, комитете по ЧС МВД: 8 (7172) 53-32-84, 53-32-79. Круглосуточно вы можете получить нужную вам информацию», — резюмировал Нурахметов.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыл министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, а также вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Создана рабочая группа во главе акимом области. Распоряжением акима Арыси проводится эвакуация населения в сельский округ Мунтайтас, что в 50 км от города Арысь, для этого привлечены 20 автобусов. Также для эвакуации населения акиматом города Шымкент отправлены 36 автобусов. В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов.

В различных регионах страны в связи со взрывом открыты горячие линии местных ДЧС.

Также сообщалось, что жители близлежащих к Арыси населенных пунктов эвакуируются самостоятельно.

В пресс-службе управления здравоохранения Туркестанской области сообщили, что 23 человека доставлены в медучреждения области в результате взрыва боеприпасов в Арыси.

В МВД РК позднее сообщили, что по данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

В КЧС МВД РК позже сообщили, что «интенсивность взрывов спала, но все же есть периодические взрывы и в этой связи наши силы средства пожарных подразделений не могут подъехать и приступить к тушению пожара».

На экстренном брифинге аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что в результате взрыва боеприпасов в Арыси погиб один человек, 31 – доставлены в медучреждения области с различными травмами.

Председатель правления Национального координационного центра экстренной медицинской помощи РК Биржан Оспанов на брифинге в Нур-Султане сообщил, что 71 человек обратились за медпомощью после взрывов боеприпасов в Арыси.