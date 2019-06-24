Алматы. 24 июня. КазТАГ – Около десяти человек пострадали при взрыве боеприпасов в Арыси, трое в тяжелом состоянии, сообщает Otyrar.

«В тяжелом состоянии сейчас находятся три человека, всего около десяти пострадавших. (…) Люди уже поступают, мы их принимаем и сразу оказываем всю необходимую помощь. Мы готовы принимать пострадавших», — сказал в понедельник главный врач больницы скорой медицинской помощи Шымкента Абылай Донбай.

Отметим, что ранее министерство обороны распространило утверждение о том, что жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь вылетел министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Создана рабочая группа во главе акимом области. Распоряжением акима Арыси проводится эвакуация населения в сельский округ Мунтайтас, что в 50 км от города Арысь, для этого привлечены 20 автобусов. Также для эвакуации населения Акиматом города Шымкент отправлены 36 автобусов. В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов.

В различных регионах страны в связи с взрывом открыты горячие линии местных ДЧС.

АО «Пассажирские перевозки» сообщило также о задержке движения пассажирских поездов на участке Шымкент–Арысь–Тимур.