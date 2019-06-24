Политическая конкуренция в обществе очевидна, а во власти – уже проявляется 24.06.2019 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 87 0 Толганай Умбеталиева о ситуации в стране после выборов Похожие материалы: Амиржан Косанов: «Транзит власти только начался» В РК лишь незначительная часть от экоплатежей направляется на решение экопроблем Задержанных на митингах отпустят сегодня-завтра, власти видят необходимость реформ Власти Казахстана одобрили госгарантию на $1,6 млрд для «Астана LRT» Власти Казахстана заявили о намерении поддерживать этнических казахов за рубежом