Более 70 человек обратились за медпомощью после взрывов боеприпасов в Арыси

Астана. 24 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. 71 человек обратились за медпомощью после взрывов боеприпасов в Арыси, сообщил председатель правления Национального координационного центра экстренной медицинской помощи РК Биржан Оспанов.

«На 17.00 в Арыси после взрыва работают 48 бригад скорой помощи, два вертолета в полной боевой готовности с мультидисциплинарной командой. На данный момент на 17.00 (зафиксированы – КазТАГ) 23 самообращения и 48 доставлены в клиники Шымкента и Ордабасы. Госпитализированы 15 человек, из них двое – с огнестрельными ранениями, и двое детей доставлены в областную детскую больницу», — сказал Оспанов на брифинге в понедельник.

Также он сообщил, что бригады развернуты в 15 пунктах эвакуации: колледжах и школах Шымкента.

«Там же дежурят наши бригады. В общей сложности в Шымкенте задействованы 28 бригад скорой помощи, один вертолет и два вертолета в Алматинском представительстве. Также готовы 18 (бригад – КазТАГ) скорой помощи близлежащих областей – это Жамбылской и Кызылординской областей. Также четыре мультидисциплинарной команды в составе травматологов, нейрохирургов, и реаниматологов подготовлены в Алматы и Таразе. На данный момент готовы выехать в любой момент», — проинформировал Оспанов.

По его словам, все полностью на контроле.

«У нас информации по погибшим нет. Скорая помощь и центр авиации задействованы в оказании помощи. К нам обращения по поводу погибших не поступала. (…) Двоим в состоянии огнестрельного ранения оказана помощь, одному прооперирована открытая рана бедра и они находятся в стабильном состоянии. Критических и тяжелых (нет – КазТАГ) и угрозы для жизни нет. Основная масса отправлена амбулаторно и там работают бригады врачей и психологи», — резюмировал Оспанов.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыл министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, а также вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По последним данным, на месте инцидента проводятся пожарные и эвакуационные работы. Создана рабочая группа во главе акимом области. Распоряжением акима Арыси проводится эвакуация населения в сельский округ Мунтайтас, что в 50 км от города Арысь, для этого привлечены 20 автобусов. Также для эвакуации населения акиматом города Шымкент отправлены 36 автобусов. В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов.

В различных регионах страны в связи со взрывом открыты горячие линии местных ДЧС.

Также сообщалось, что жители близлежащих к Арыси населенных пунктов эвакуируются самостоятельно.

В пресс-службе управления здравоохранения Туркестанской области сообщили, что 23 человека доставлены в медучреждения области в результате взрыва боеприпасов в Арыси.

В МВД РК позднее сообщили, что по данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

В КЧС МВД РК позже сообщили, что «интенсивность взрывов спала, но все же есть периодические взрывы и в этой связи наши силы средства пожарных подразделений не могут подъехать и приступить к тушению пожара».

На экстренном брифинге аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что в результате взрывов боеприпасов в Арыси погиб один человек, 31 – доставлены в медучреждения области с различными травмами.