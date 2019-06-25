100 тыс. пассажиров перевез лоукостер FlyArystan

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Алматы. 25 июня. КазТАГ — 100 тыс. пассажиров перевез лоукостер FlyArystan, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Менее чем за два месяца авиакомпания перевезла 100 тыс. пассажиров, при этом лоукостер продал более 185 тыс. билетов на перелеты до конца октября включительно. Более половины билетов были проданы по минимальным тарифам до Т10 тыс.» — говорится в сообщении во вторник.

По данным пресс-службы, 100-тысячным пассажиром стала уроженка Тараза, совершившая перелет на рейсе КС7145 24 июня по направлению Алматы – Тараз. FlyArystan подарил ей бесплатные билеты на перелет в оба конца по любому направлению маршрутной сети авиакомпании.

Также в авиакомпании отметили, что своевременность выполнения всех рейсов превысила 91%, а коэффициент загрузки воздушных судов составил 93%.

«Дешевые тарифы дали возможность казахстанцам планировать свои путешествия за несколько месяцев вперед. Поэтому, если бронировать места заранее, тем больше шансов купить билеты дешевле. Помимо покупки билетов включающих, например, только ручную кладь 5 кг, важно знать, что в случае покупки их в пакетах «Комфорт» и «Комфорт Плюс бронирование» таких услуг, как увеличенная ручная кладь до 10 кг, дополнительный багаж или предпочитаемое место на борту могут обойтись от 10% до 50% дешевле, в сравнении со стоимостью тех же услуг, но оплаченных по отдельности» — отметила директор по маркетингу и продаж FlyArystan Жанар Жайлауова.

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Напомним, первый казахстанский лоукостер FlyArystan начал выполнение полетов 1 мая.

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