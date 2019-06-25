Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Владимир Радионов/Согдияна Идрисова. До двух увеличилось количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арыси.

«В результате ЧС погибли два человека – один военнослужащий и один житель Арыси, двое пострадавших находятся в реанимации, 34 человека госпитализированы, 12 – оказана медпомощь без госпитализации», — сообщил министр внутренних дел (МВД) РК Ерлан Тургумбаев на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что ввиду разлета снарядов затрудняется тушение пожаров на складах воинской части.

«Так как до сих пор имеются факты взрывов на складах, работа по тушению приостановлена. Думаю, в течение дня совместно с министерством обороны начнем эти работы», — проинформировал министр.

Вместе с тем он уточнил, что непосредственно в самом городе работают 23 пожарных расчета, которыми локализованы пожары в 19 жилых домах, девяти хозяйственных постройках, а также 14 природных возгораний.

По данным МВД, из города эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеется повреждение жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

«В городе работает 75 нарядов полиции, чтобы не было краж. Совершено два преступления: разграблен один магазин и кража с жилого дома, подозреваемые задержаны. В отношении детей: те, кто находился в розыске – родители найдены, дети им переданы, практически на сегодня заявлений и жалоб нет», — добавил Тургумбаев.

В свою очередь министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что в город направлены две мультидисциплинарные бригады врачей в составе реаниматологов, травматологов, детских реаниматологов и нейрохирургов, на случай эвакуации пострадавших подготовлены два вертолета.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

По данному факту Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.