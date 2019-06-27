Эксперт: Положительная доходность депозитов – современный финансовый миф

Если курс тенге стабилен, то реальная доходность депозитов находится в районе нуля. А если, например, курс рушится – доходность становится отрицательной

Ставки по тенге ползут вниз

Интернет-газета ЗОНАКЗ писала о том, какие изменения произошли на депозитном рынке. С 1 июня с.г. до 2% увеличено вознаграждение для вкладов в иностранной валюте, если вкладчик хранит их на сберегательном или срочном счете от 1 года. А с 1 июля максимальная ставка вознаграждения по несрочным вкладам будет понижена с 10,5% до 9,8% годовых.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), который рекомендует банкам предельные годовые ставки вознаграждения, полагает, что эти два новшества на депозитном рынке, направлены на решение двух долгосрочных задач.

Во-первых, таким образом, надеются специалисты КФГД, будет обеспечен рост кредитования казахстанской экономики через снижение стоимости неустойчивого фондирования банковских операций, и, во-вторых, будет сформирована устойчивая депозитная база на конкурентных с другими странами условиях.

Таким образом, КФГД проявляет цеховую солидарность с банками и с правительством, которые ответственны за кредитование экономики. «Вклады становятся важнейшим источником кредитования казахстанской экономики. На депозиты физических лиц приходится 40% обязательств банковского сектора. Стоимость фондирования – процентное вознаграждение по депозитам – напрямую влияет на стоимость кредитования, а устойчивость и срочность депозитной базы определяет возможность банков выдавать долгосрочные кредиты малым и средним предпринимателям, реальному сектору, кредитовать ипотеку, развивать автокредитование», — подчеркивают в КФГД.

При этом должны поменяться тренды. Если сейчас ресурсы кредитного рынка сосредоточены в краткосрочном потребительском кредитовании и в субсидируемых отраслях, то в ближайшей перспективе, считают в фонде, приемлемая стоимость привлечения вкладов до востребования и развитие рынка безотзывных вкладов позволит банковскому сектору нарастить ресурсы для качественного роста кредитования казахстанской экономики. А в долгосрочной перспективе это будет способствовать росту экономики и улучшению качества жизни всех граждан через развитие бизнеса и производства, создание новых рабочих мест, ускорение оборота товаров и услуг.

Но вкладчикам стратегические цели Нацбанка и КФГД, а также правительства менее интересны, чем их личные материальные интересы. Им хочется получать как можно более высокую доходность при низких рисках.

В КФГД считают, что с этим полный порядок: «Для вкладчиков доходность по несрочным вкладам остается положительной даже с учетом снижения предельной ставки вознаграждения по несрочным вкладам: при текущем уровне годовой инфляции 5,3%, «чистая» доходность сверх инфляции составляет до 4,5%». Эксперты приводят сравнение с Россией, где условия для депозиторов менее выгодны: при годовой инфляции 5,1% предельная ставка по несрочным вкладам составляет 8,5% годовых, а «чистая» доходность сверх инфляции составляет 3,4%.

Обратите внимание на золото

У руководителя аналитического отдела FXPrimus, экономиста Армана Бейсембаева свое мнение на этот счет. Он утверждает: «Депозитные вклады, как правило, не дают доходности, тем более существенной. К тому же, и утвердившееся мнение, что банковские депозиты – это консервативный, безрисковый подход, тоже не соответствует реальному положению дел. На сегодняшний день банковские депозиты, в виду последних событий в банковском секторе, находятся в зоне инструментов со средним риском».

Наш эксперт уверен, что основная задача тенговых банковских депозитов – это защита от инфляции, с которой они более-менее успешно справляются. «Но надо понимать, что уровень ставок вознаграждения по депозитам – это некоторое отражение реальной инфляции в стране, значит, и доходность вы получите на уровне этой инфляции. А это значит, что ваша реальная тенговая доходность всегда будет находиться в районе нуля. В случае же каких-то шоков и роста инфляции, ставка по депозитам, как правило, отстает от сложившейся конъюнктуры, что делает вашу доходность в итоге отрицательной», — поясняет Арман Бейсембаев.

Он видит выход в том, чтобы диверсифицировать сбережения не только по валютам, но и по соответствующим финансовым активам: «В совокупности, доходность такого портфеля активов способна давать до 30 и более процентов, причем в инвалюте в том числе».

И все-таки, если говорить о привычном инструменте сбережений – депозитах, то в какой валюте выгодно держать сбережения, с учетом того, что тенге то ослабевает, то укрепляется?

«На рынке твердо укоренилась поговорка «не складывать все яйца в одну корзину». Известнейший на весь мир инвестор Уоррен Баффет сказал: «Диверсифицируйся, или умри», — напоминает наш эксперт. — Поэтому логично не держать все сбережения в одной валюте – разумно создать корзину валют, которые сбалансируют ваши накопления. Можно разделить на 3 или 4 части, одна часть которой обязательно должна быть в тенге, или тенговых активах, остальные части можно разделить, к примеру, на доллар, евро (или, соответственно, в долларовых или евровых активах – акциях и облигациях) и, по желанию, одну часть держать в золоте».

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