Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за среду в четверг изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,2, а продажи – Т379,7.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т378,5, а продают по Т380,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т379,5, а продажи – Т380,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т378,65.