«США признают легитимным наш политический процесс, прошедший транзит власти». «Рейтинг Токаева однозначно вырос после его поездки в Арысь, а теперь после поддержки 500 тысяч заемщиков и вовсе станет высоким». «Необходимы новые подходы в социальной политике»

Сетевой Казахстан 27 июня 2019г.

365 INFO . KZ . «Трамп поздравил Токаева — что за этим стоит?» — Политолог Замир КАРАЖАНОВ считает, что поздравление от главы Белого дома — это нечто большее, чем просто соблюдение дипломатического протокола — Конечно, есть некий протокол и дипломатические процедуры. Но сам факт выполнения этого протокола свидетельствует, что США признают легитимным наш политический процесс, в частности, прошедший транзит власти. И это говорит о том, что политический истеблишмент США готов работать с Токаевым и развивать отношения с Казахстаном. Это добрый сигнал американцев: никаких коллизий не ожидается, отношения будут развиваться.

KAZPRAVDA . KZ . «Елбасы поблагодарил казахстанцев за сплоченность после ЧП в Арыси» — В столице состоялось заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА. В ходе заседания была рассмотрена текущая ситуация в городе Арысь Туркестанской области и обсуждены вопросы обеспечения водной безопасности страны. Председатель Совета Безопасности, выразив искренние соболезнования родным и близким погибших в Арыси, отметил самоотверженный труд работников всех служб и волонтеров, принимающих участие в ликвидации последствий взрывов.

FORBES . KZ . «Токаев объяснил цель указа о списании задолженностей по кредитам» — Президент Казахстана рассказал о деталях реализации подписанного им в среду, 26 июня, указа о мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК — Эта проблема затрагивает жизни и интересы около 500 тыс. наших граждан. Размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге. Средний размер задолженности – около 300 тыс. тенге, это всё проанализировано и подсчитано. Государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в БВУ и микрофинансовых организациях. Задолженность не должна превышать трёх миллионов тенге по состоянию на 1 июня нынешнего года. Для более 55% заёмщиков, то есть для 250 тыс. человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Что касается остальных заёмщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тыс. тенге, это станет существенной поддержкой им.

TENGRINEWS . KZ . Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ – «10 пунктов о списании долгов по кредитам» — Мера однозначно хорошая, хотя, конечно, остаются риски иждивенчества и дискриминации… В общем, посмотрим, что будет дальше. Интересно, что рейтинг ТОКАЕВА однозначно вырос после его поездки в Арысь, а теперь после поддержки 500 тысяч заемщиков и вовсе станет высоким. Надеюсь, что этот фон будет использован для начала системных преобразований, а не будет местечковым действием для кратковременного обнуления протеста в преддверии возможных парламентских выборов.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «Необходимы новые подходы в социальной политике» — Сегодня вопросы социальной политики в основном решаются в формате денег, но это не верный путь… Необходимо вырабатывать новую модель государственной политики и новую модель взаимодействия государства и общества. Как я уже не раз писал, это неизбежно не только для Казахстана, но очень остро необходимо именно у нас. Возвращаясь к теме социальной поддержки и социальной политики государства, нужно сказать, что необходимо обеспечивать общество доступной базовой инфраструктурой. В этом главное, только так можно консолидировать общество и гармонизировать его.

CAMONITOR . KZ . «Митинги: почему акимы их боятся и как изменить ситуацию?» — Разрешить нельзя запретить. После июньской волны митингов власти, похоже, всерьез задумались над тем, чтобы поставить запятую в этом предложении после первого слова. Как пообещал новый президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ, в Казахстане разработают специальный закон, регламентирующий порядок проведения мирных демонстраций. Чем он будет отличаться от своей старой версии, пока неясно. Известно лишь, что собираться и высказывать свои мнения граждане смогут только после обращения в соответствующие инстанции и в специально отведенных местах. Максим КАЗНАЧЕЕВ, политолог: «Действовать в логике властей протестующие не будут». Чингиз ЛЕПСИПБАЕВ, руководитель проекта по защите прав граждан Qorgau: «Гражданские акции – норма для любого демократического государства». Асхат АСЫЛБЕКОВ, общественный деятель: «Нужно менять не законы, а установки в умах чиновников».

«Правила вождения за нос: чиновники и депутаты целый год расхваливали то, чего нет?» — Почти год чиновники вместе с депутатами убеждают нас в том, что уже совсем скоро руководители министерств и ведомств будут отвечать за своих подчиненных, вина которых в совершении коррупционных преступлений доказана судом. Мол, такая норма заложена в закон, который примут до конца нынешнего года: если подчиненного поймали на воровстве или взятке, то первый руководитель, как минимум, должен будет подать прошение об отставке. Но чем дольше эта законодательная инициатива продвигается по коридорам власти, тем больше как она сама, так и поднятая вокруг нее шумиха начинают напоминать большую мистификацию.

TIME . KZ . «И никакого ГЧП!» — Корреспондент “Времени” продолжает шерстить проекты государственно-частного партнерства в рачительной заботе о бюджете страны. Не так давно председатель сената Дарига НАЗАРБАЕВА заявила, что Казахстан может “столкнуться с большой дырой в бюджете” — Как ее закрывать, какие ресурсы, источники использовать — вот сверхзадача, которая стоит перед всеми нами, — сказала она. Очень правильные слова! И вот уже добрых полмесяца буквально на пальцах объясняем: проекты ГЧП могут оказаться разорительными для бюджета страны, если их оставить без срочной ревизии и серьезного контроля (см. “Громадье Чудных Предложений” и “ГЧП: где чья прибыль?”, “Время” от 1.6 и 6.6.2019 г.). Нашу точку зрения уже поддержал мажилисмен Альберт РАУ, заявивший, что идею такого партнерства власти и бизнеса госчиновники сплошь и рядом используют как схему ухода от процедур госзаказа, а значит, против интересов государства.

Петр СВОИК – «Отнять и поделить» — Отчёт об исполнении республиканского бюджета показывает: резервы есть, осталось их только взять… Спрашивается, кого благодарить за столь разорительные для бюджета долговые отвлечения? Адресат конкретный — это наш любимый Нацбанк, а фактически — орган внешнего монетарного управления. В мандате которого — не допустить национального производственного кредитования и инвестирования. Поэтому гигантские пенсионные накопления засовывают в бюджет, коммерческие банки и иностранные экономики — только бы не в отечественную! И поэтому квазигоссектор бегает кредитоваться за границу под гарантии правительства — это проще, чем справиться с родным финрегулятором.

«Заманили в кабалу» — Государство загнало в долговую яму 250 молодых специалистов. Молодые врачи, учителя и ветеринары, прибывшие в далекие аулы по программе “С дипломом в село”, оказались должниками государства. Если точнее — Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. Он выступает оператором государственной программы, или, проще говоря, поверенным агентом. Только по двум районам — Райымбекскому и Кегенскому — сумма долга молодых специалистов перед государством составила 28 миллионов тенге.

CARAVAN . KZ . ««Ситуация неоднородная», — казахстанский эколог рассказал о возможных последствиях взрывов в Арыси» — Отечественный эксперт Дмитрий КАЛМЫКОВ рассказал, почему на военных складах могли храниться радиоактивные материалы, сколько времени уйдет на оценку ущерба и кто препятствует работе экологов во время подобных ЧП — Что касается Арыси, пока никаких данных нет, есть только заявления представителей министерства обороны, которые говорят, что там хранили обычные артиллерийские танковые снаряды. Вот это понятие «обычные», в том числе включает и снаряды с урановым сердечником, я это знаю как офицер-танкист в запасе. Это не радиоактивное или ядерное оружие, просто уран очень твердый и плотный и поэтому используется как бронебойный сердечник в некоторых типах артиллерийских снарядов, а попадая в огонь, он еще и горит, и распространяется вокруг. Смертельных уровней излучения при этом не образует. Далеко от места взрыва урановые выделения тоже не полетят, но, по опыту «Такрау», вокруг складов могут образоваться очаги загрязнения.

«Шесть проблем жителей села Кульджа, или Почему людям не разрешают держать скот» — От крупнейшего казахстанского мегаполиса до села Кульджа Енбекшиказахского района Алматинской области всего-то около часа езды. Но, по словам местных жителей, разницу в условиях существования этих двух населенных пунктов ни минутами, ни километрами не измерить: проблемы с водой, нет школы, освещения на автодороге, как и работы. Построить дом и завести скотину тоже нельзя! Признаться, услышав обо всем этом, я сначала даже не поверил.

AZATTYQ . ORG . Санат УРНАЛИЕВ – ««Информационная каша». Расхождения и противоречия в сообщениях властей» — Разноречивые данные в предоставляемых казахстанскими властями официальных сообщениях о резонансных событиях в стране демонстрируют отсутствие цельной информационной стратегии в верхах и противоборство разных групп влияния, обострившееся в период «транзита», считают эксперты.

«Без машин и канатных дорог. Альтернативный план для Кок-Жайляу» — Инициативная группа «Сохраним Кок-Жайляу» работает над планом развития Кок-Жайляу — урочища в горах близ Алматы, споры вокруг которого ведутся полтора десятилетия. 25 июня экоактивисты представили альтернативу проекту, разработанному акиматом Алматы.

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