Указ Токаева о погашении задолженности не отразится существенно на состоянии дел в финансовом секторе

Алматы. 28 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о погашении задолженности отдельным категориям граждан РК не отразится существенно на состоянии дел в финансовом секторе, считает руководитель аналитического отдела FXPrimus Арман Бейсембаев.

«Судя по тому, что указ уже подписан и вступил в силу, консенсус между властью и банками достигнут. С другой стороны, подавляющее большинство банков так или иначе зависит от государственных денег и не обладает достаточной степенью независимости, чтобы отказаться от данного мероприятия. Другой вопрос в том, что на самом деле данная акция коснется около 500 тыс. граждан, около половины из которых погасят свой кредит полностью, другая половина избавится от существенной части кредита, общая погашаемая сумма задолженности составляет порядка Т150 млрд. При этом общий ссудный портфель банковского сектора составляет более Т3 трлн, что, в целом, существенно не отразится на положении дел в финансовом секторе», — прокомментировал Бейсембаев для КазТАГ подписанный 26 июня указ Токаева «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.

Насколько можно об этом судить, продолжил эксперт, данные кредиты не будут просто списаны, а погашены за счет государственных средств из бюджета.

«Поэтому прямыми потерями банков это назвать нельзя, так как тело долга и вознаграждение по нему будут все же оплачены государством. Списанию подлежат пени и штрафы за просроченные платежи, а это уже из категории недополученной предполагаемой прибыли. Уже понятно, что данное решение принято директивно и банки обязаны подчиниться ему. Однако в данном мероприятии, собственно, и нет цели дать возможность заработать на этом», — пояснил собеседник агентства.

На вопрос, не получится ли так, что в результате погашения задолженности сравняет позиции тех, кто добросовестно обслуживал кредиты с теми, кто прекратил их обслуживать, спикер ответил, что «нет, не получится».

«Я так и не считаю. Данная мера больше направлена на то, чтобы и без того сложную ситуацию с обслуживанием кредита не сделать совершенно безнадежной», — полагает Бейсембаев.

По его мнению, выплаты по кредиту чаще всего прекращаются из-за возникших обстоятельств, которые иной раз невозможно предотвратить или предвидеть, и выход из которых занимает от 2-3 месяцев до 1 года в среднем.

«В этом случае налагаемые штрафные санкции за просроченные платежи очень быстро делают такой заем практически непогашаемым, так как величина штрафов и пеней может сравняться с суммой основного долга, и у заемщика в этом случае теряется в последующем всякая мотивация по его возврату», — отметил эксперт.

Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что введение полного запрета для всех граждан с доходом ниже прожиточного минимума кредитоваться в банках – вполне адекватная мера со стороны властей в сложившейся ситуации.

«Действительно, данная норма отсекает граждан с низкими доходами от возможности кредитоваться в банках, а самим банкам будет запрещено их кредитовать, что, в целом, позитивный шаг. Без этого ситуация очень быстро вернется в прежнее русло и однажды, получив возможность погасить свой кредит за счет государства, такие заемщики снова будут брать кредиты в надежде на повторение, а это уже порочная практика», — уточнил спикер.

По его словам, безусловно, какая-то часть заемщиков, прошедших кредитную амнистию, будет обращаться к микрофинансовым организациям (МФО) за неимением другой возможности получить кредит.

«Но поскольку и эти организации также пройдут процедуру списания и погашения, требования к качеству заемщиков у них также должно повыситься», — заключил Бейсембаев.

Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.