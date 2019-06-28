Хотите доходность до 100%?

Да что все толкутся на этом депозитном рынке?! Казахстанцам нужно смотреть шире и дальше

Вчера интернет-газета ЗОНАКЗ писала о том, что положительная доходность депозитов в банках – это современный финансовый миф. Сегодня мы продолжаем разговор с нашими экспертами, которые, увы, констатируют низкую инвесторскую культуру казахстанцев даже по сравнению с россиянами, уже не говоря о населении западных стран. Выход в чем? Хотите получать хороший доход – учитесь инвестировать!

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– Какие тренды сегодня в мире: сбережения? потребления?

Данияр Джумекенов, финансовый аналитик консалтинговой компании Wall Street Invest Partners:

– В настоящее время в мире продолжаются разнонаправленные тренды, направленные как на сбережение, так и на потребление. Причем, граждане богатых и развитых стран более склонны к сбережению, однако появление новых товаров и услуг стимулирует рост их потребления. В развивающихся странах основной акцент в поведении граждан связан с ростом потребления. По мере расширения среднего класса будет увеличиваться тренд на сбережение. Ожидается и увеличение количества инвесторов.

– В какие инструменты инвестируют профессиональные инвесторы? Какую доходность они получают?

Дана Мухлисова, финансовый аналитик консалтинговой компании Wall Street Invest Partners:

– Если мы говорим про частных лиц, то чаще всего профессиональные инвесторы инвестируют портфельно во всё: бизнес, фондовые инструменты, недвижимость, валюты, депозиты и, конечно, драгоценные металлы. В таких портфелях бывают не только инструменты с низким или средним риском, в портфель обязательно добавляют и высокорисковые активы, такие, как акции высокорисковых компаний, криптовалюты и STARTUP, но их общая доля не превышает 5% от общего инвестиционного капитала.

Если брать среднестатистических инвесторов, чаще всего они инвестируют только в финансовые рынки и их годовая доходность составляет от 20 до 100%.

Данияр Джумекенов:

– Как правило, профессиональные инвесторы инвестируют в широкий круг инструментов. Все зависит от выбранной торговой стратегии и торгового плана. При стратегиях с низкой степенью риска доходность будет небольшой, в пределах до 8-10% годовых. При стратегиях с высокой степенью риска можно получить высокую доходность. Однако недостаточное понимание рынка и чрезмерное увлечение маржинальным кредитованием может привести к потере инвестиций.

– Различаются ли предпочтения западных инвесторов и инвесторов с постсоветского пространства? Насколько у нас класс инвесторов многочислен? Можно ли сегодня стать богатым за счет инвестиций? Или все-таки нужно быть производителем интеллектуальных продуктов типа мессенджеров и социальных сетей, техники и технологий?

Дана Мухлисова:

– Предпочтения людей, которые инвестируют в финансовые рынки практически одинаковые, все стараются инвестировать в крупные рынки и в крупные компании, которые знают все. Но, конечно же, разница существует, инвесторы с конкретно взятых стран обязательно инвестируют и в свои национальные рынки, но в меньшей мере.

По статистике, в Казахстане официально самостоятельно инвестируют в международные финансовые рынки или в национальный фондовый рынок всего 160 тыс. человек, это менее 1% населения, и это очень мало. Например, в тех же США 70% населения занимаются инвестициями в финансовые рынки.

Если не рисковать, сильно богатым не станешь, но с лихвой перекрывать реальный уровень инфляции Казахстана и ещё иметь доход – это вполне реально. И есть много примеров, когда из сферы инвестиций в финансовые рынки ежегодно появляются новые миллионеры.

Данияр Джумекенов:

– Теоретически, западные инвесторы, в силу исторических причин, являются более подготовленными инвесторами. Однако с развитием передовых финансовых технологий инвесторы с постсоветского пространства вполне могут конкурировать с западными инвесторами.

Первая волна инвесторов с постсоветского пространства смело выбирала стратегии с высокой степенью риска. Если считать вложения в депозиты как первый инвесторский шаг, то в Казахстане класс инвесторов достаточно многочислен. Однако стать богатым на такого рода инвестициях вряд ли получится. Уровень инфляции остается на достаточно высоком уровне, в сравнении с развитыми странами.

– В какие инструменты инвестирует население России, Казахстана, где пока еще недостаточно хорошо развиты фондовые рынки?

Дана Мухлисова:

– Я считаю, что фондовый рынок России вполне хорошо развит и там есть огромное количество финансовых инструментов с хорошей ликвидностью, куда можно выгодно инвестировать.

В свою очередь фондовый рынок РК – KASE, я бы назвала больше валютным, ведь ежедневный объем торгов на нём – это 95% валютных операций, а покупка фондовых инструментов малодоходна. Возможно, KASE был бы более интересным, если бы курс национальной валюты Казахстана тенге был бы более стабильный, ведь зачастую доход, полученный на торгах на бирже в тенге съедает удорожившийся курс доллара США.

Но в целом, гражданам РФ и РК более интересны зарубежные рынки, где больше выбора, выше волатильность и нет высоких девальвационных рисков.

Данияр Джумекенов:

– Развитые рыночные отношения предполагают развитый фондовый рынок. Справедливо ожидать от регулятора создание на практике условий для развития фондового рынка в Казахстане и поддержки розничных инвесторов. Выиграет все общество, если казахстанские инвесторы будут зарабатывать на международных рынках и тратить заработанное в стране. Поэтому важно акцентировать внимание на создании стимулов, например, как в России, для своих розничных инвесторов. В соседней России уже вырастили большой слой розничных инвесторов. Это позитивно сказывается как на развитии экономики, так и на стабильности российского рубля.

Благодаря динамичному развитию Московской биржи население России может инвестировать в широкий круг инструментов. Принятые в 2015 году налоговые льготы в России стимулировали приход дополнительных частных инвесторов. В СМИ сообщалось, что за короткий срок зарегистрировано свыше 700 тыс. новых индивидуальных инвестиционных счетов с налоговыми льготами на Московской бирже. Более 500 тыс. счетов были открыты новыми частными инвесторами.

В Казахстане же фондовый рынок недостаточно развит, он имеет низкую ликвидность. В общем уровне инвесторской культуры казахстанские граждане отстают от россиян.

– Как вы думаете, почему в Казахстане недостаточно активно растет база сберегательных депозитов?

Дана Мухлисова:

– В первую очередь в связи с тем, что реальный доход населения падает.

Данияр Джумекенов,:

– Да, недостаточный рост базы сберегательных депозитов в Казахстане обусловлен снижением в целом доходов населения, сокращением рабочих мест. Недавно в СМИ сообщалось, что около 80% бизнесменов в Казахстане не пользуются банковским кредитованием. Поэтому развитый фондовый рынок сократит отток капитала, повысит стабильность курса казахстанского тенге и окажет содействие развитию экономики страны.

– При каких условиях вложения в депозиты выгодны/невыгодны?

Дана Мухлисова:

– Если говорить про вложения в тенговые депозиты, то условия по ним вполне интересные, так как деньги защищены от банкротства банка фондом страхования депозитов, но здесь опять доходность в 11% по депозитам «съедает» реальная инфляция и ежегодное девальвирование тенге.

Долларовые депозиты конечно же тоже интересны, даже со ставкой в 1%, тем более на фоне дешевеющего тенге.

Чтобы депозиты в РК были ещё более выгодными, я считаю необходимо добиться стабильного курса тенге, что в целом уже не реально. А во-вторых нужно, чтобы реальная инфляция в Казахстане составляла не более 5%.

Данияр Джумекенов:

– В целом, вложения в депозиты, имеют ряд рисков. Во-первых, пошатнулось доверие к банковской системе. Во-вторых, инфляция и падение курса тенге снижают реальную доходность. В-третьих, в преддверие предстоящей либерализации банковского сектора в рамках соглашений с ВТО прогнозируется падение ставок по привлекаемым депозитам.

– Какие тренды могут ожидать депозитный рынок Казахстана в ближайшие год-два?

Дана Мухлисова:

– Я думаю, ничего существенного не произойдет, кроме того, что ставка на тенговые депозиты снизится в связи с тем, что Нацбанк РК понижает ключевую ставку.

Данияр Джумекенов:

– Я ожидаю постепенный спад на депозитном рынке в Казахстане. Поэтому, в эпоху развития современных цифровых и финансовых технологий, представляет крайне важный интерес привлечение регулятором для работы в Казахстане признанного и надежного брокера на мировом уровне. Цель – создание развитого фондового рынка, с участием большинства населения страны.

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