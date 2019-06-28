«Жители Арыси возвращаются домой». «Назарбаев в июне». «Каким в Казахстане должен быть формат общения президента с народом?». «Отсутствие диалога между властью и СМИ опасно для всего общества». «Зачем депутат-коммунист трезвонит и будит правительство»

Сетевой Казахстан 28 июня 2019г.

INFORM . KZ . «Жители Арыси возвращаются домой» — Возвращение жителей в Арысь ведётся автобусными колоннами. Их будут запускать на территорию города в восемь часов утра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Как доложил на вчерашнем специальном брифинге аким области Туркестанской области Умирзак ШУКЕЕВ, арысцы отправятся домой со всех 66 эвакуационных пунктов, которые находятся в Шымкенте и других районах области. Как заверил аким области, на сегодня в Арыси ситуация находится под контролем, закончены работы по очистке улиц от снарядов и дезинфекции территории, все очаги пожара ликвидированы, поводов для беспокойства нет.

EXPERTONLINE . KZ . «Назарбаев в июне» — Июнь становится судьбоносным месяцем в истории казахстанской политики. В этом году в июне прошли первые президентские выборы РК, в которых не участвовал Нурсултан НАЗАРБАЕВ. А ровно 30 лет назад, 22 июня 1989 года, Назарбаев был избран первым секретарем ЦК КПК и на три десятилетия стал единственным и бессменным лидером Казахстана. О событиях и процессах, разворачивавшихся в СССР и Казахстане во время прихода Назарбаева к руководству страной, мы беседуем с казахстанским историком, экспертом ИМЭП при Фонде Первого Президента Радиком ТЕМИРГАЛИЕВЫМ.

CAMONITOR . KZ . «Каким в Казахстане должен быть формат общения президента с народом?» — Один из первых тезисов Касым-Жомарта ТОКАЕВА на посту президента заключался в том, что необходим диалог с населением. Его предшественник практиковал ежегодные обращения к народу. Правда, в последние годы они претерпели существенные изменения. Есть пример другого рода, когда президент России устраивает ежегодные «прямые линии», отвечая на вопросы сограждан. Понятно, что оба названных формата имеют известные издержки и к тому же уже несколько приелись. Нурлан АСЕЛКАН, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии»: Нужна двусторонняя связь. Марат ШИБУТОВ, политолог: Необходимы новые подходы. Ержан СУЛЕЙМЕНОВ, медиаэксперт: Общение с народом – это прекрасный PR-инструмент.

Женис БАЙХОЖА — «Был ли советский Казахстан колонией России?» — Попались на глаза очередные размышления очередного представителя национальной интеллигенции о пагубных последствиях колониального прошлого и необходимости деколонизации – мол, иначе не будет счастья казахам и не будет никакого развития Казахстана. Ну, хорошо, период до 1917-го еще можно подвести под это определение, но ведь с тех пор прошло целое столетие – более чем достаточный срок для устранения таких последствий. Или же авторы полагают, что советско-социалистический строй тоже был колониальным?

«Сам себе враг. Кто и как становится террористом?» — Одним из главных угроз национальной безопасности любого государства считается терроризм. Для того чтобы эффективно бороться с этим злом, нужно сначала понять, откуда оно черпает свои силы и как можно отрезать его от источника питания. Сегодня у нас в гостях профессор университета «Нұр-Мүбарак» Мухитдин ПАТТЕЕВ, с которым мы попробуем разобраться, что заставляет людей становиться террористами и есть ли у них шанс вернуться к нормальной жизни.

365 INFO . KZ . «Можно ли возродить СССР, и есть ли такая цель?» — Опасения насчет возрождения СССР во главе с Россией, во-первых, беспочвенны, а во-вторых – насаждаются извне. Этот ход используется для создания в регионе негативного имиджа самой идеи евразийской интеграции. Как считает Булат СУЛТАНОВ, директор Института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, реализации этой идеи будут мешать. И даже уже начали. Интеграция уже сталкивается с довольно серьезными проблемами. Султанов полагает, что странам региона по решению ряда общих проблем до сих пор не удалось согласовать политику. Кстати, включая коллективную безопасность. Причина тому — «отсутствие доверия между политическими элитами государств». Что в свою очередь чревато неприятностями для всех.

«Казахстанцам вместо золота «впаривают» сплавы» — Отсутствие контроля за оборотом золотых изделий превратило Казахстан в крупнейший «теневой рынок» на территории ЕАЭС. Ювелиры утверждают, что страну наводнила низкопробная турецкая и китайская продукция.

EXCLUSIVE . KZ . «Марат Толибаев: «Роль Токаева, как временной фигуры, может быть пересмотрена»» — Наш собеседник -в прошлом вице-министр сельского хозяйства, замакима Астаны, а ныне – успешный предприниматель и одна из ярких звезд Facebook — Изначально я, как и многие наблюдатели, относился к господину Токаеву, как к транзитной фигуре для передачи власти другому лицу. Однако я допускаю, что в связи с последней политической активностью народных масс и возросшей рискованностью поспешной передачи поста президента его роль, временной фигуры может быть пересмотрена. Если в ближайшее время в государстве не будут предприняты меры по децентрализации власти, то есть, по передаче значительных полномочий от президента к законодательной и судебной власти, от центра – на места, то риск дворцовых переворотов и прихода к власти не всенародно избранного лидера, а темной лошадки из «ближнего круга, очень велик. Такой сценарий опасен не только для народа, но и для самих элит. Я имею в виду для тех группировок, которые окажутся не у власти. Поэтому считаю, что сейчас в общих интересах произвести постепенную контролируемую децентрализацию полномочий президента.

«Государство беременно ядерным общественным взрывом» — Отсутствие диалога между властью и СМИ опасно для всего общества – утверждает Михаил ДОРОФЕЕВ, главный редактор informburo.kz. Во всём мире во все времена СМИ и власть пытались манипулировать друг другом и использовать друг друга, — считает он. — И одновременно – находить общие интересы, заключать сделки, дружить, если хотите. В таком диалектическом взаимодействии выигрывают гражданин, общество, демократия. Если посмотреть на Казахстан, то, конечно, гораздо чаще власти удавалось использовать СМИ в своих интересах, чем СМИ – власть. Сегодня ситуация выглядит так: власть поставила СМИ под контроль, ей удаётся манипулировать журналистами, фактически превратив значительную их часть в пропагандистов — провластных и антивластных. И знак (плюс или минус) не так важен, как то обстоятельство, что журналисты, становясь пропагандистами, перестают быть журналистами.

FORBES . KZ . «Реванш малышей. Почему «ростовщики» становятся третьим уровнем банковской системы» — Тепличные условия работы, а также стабильный и существенный спрос на быс­трые деньги возвели микрофинансирование в ранг перспективной и прибыльной финансовой деятельности. За последние пять лет портфель микрокредитов увеличился на 41%, достигнув на начало января 2019 219 млрд тенге, и растет быстрее банковских займов. Ссудный портфель МФО отличает хорошее качество. Уровень безнадежных кредитов в среднем составляет 2,5% по рынку (в том числе благодаря мощному росту портфеля). По итогам 2018 чистая прибыль МФО выросла на 70%, а годом ранее подскочила в 2,6 раза – за счет превышения роста доходов над расходами. Сектор стал привлекателен для бизнеса. С апреля 2016-го по январь 2018-го число МФО выросло с 99 до 157.

CARAVAN . KZ . «Зачем депутат-коммунист трезвонит и будит правительство» — За последнюю неделю лидер парламентской фракции “Народные коммунисты” Айкын КОНУРОВ несколько раз обратился к правительству с требованием пересмотреть бюджетные траты. Чем именно действующие госпрограммы не устраивают мажилисмена, он рассказал нам лично — Во-первых, очень надеюсь, что не зря озвучиваю позицию партии и фракции на заседаниях мажилиса и совместных заседаниях палат парламента, ведь со многими нашими предложениями и выкладками соглашаются в кулуарах и другие депутаты, и члены кабмина. Оптимизма придает тот факт, что есть объективные законы развития экономики и общества, которые можно притормозить, но невозможно остановить. Во-вторых, на то мы и оппозиция, чтобы трезвонить и будить убаюканное комфортными ценами на сырье правительство. Тактически, лучше трезвонить громче – так быстрее услышат.

«Спасай, страна огромная. Саперы обнаружили в Арыси 5 700 боевых снарядов» — Взрывы 24 июня на военных складах стали настоящей трагедией в истории нашей страны и тяжелым испытанием для всего народа. Мужество и преступная халатность, благородство и сердечность тысяч людей, черствость, равнодушие, а порой и стремление поживиться за счет чужого горя, примеры мужества и героизма и вопиющие факты бездеятельности. Все это сплелось здесь воедино.

AZATTYQ . ORG . ««Не жду ничего хорошего». Учителя и законопроект о статусе педагога» — Министерство образования и науки вынесло на публичное обсуждение до 27 июня проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя».

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