Более 100 работавших на Тенгизе иорданца находятся в окруженном силами безопасности отеле в Атырау

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Более 100 работавших на Тенгизе иорданца находятся в отеле в Атырау, им обеспечена охрана, сообщает газета Jordan Times.

«На распространенные в субботу видеозаписях видно, что сотрудников избивали на территории Consolidated Contractors Company (CCC) в Тенгизе, в 2,2 тыс. км от столицы Астаны, где работают 107 граждан Иордании, однако министерство иностранных дел сообщило, что все иорданцы были доставлены в безопасное место и чувствуют себя хорошо. В Twitter в воскресенье министр иностранных дел Айман Сафади также заверил, что иорданские сотрудники в Казахстане находятся в безопасности и в настоящее время проживают в отеле, окруженном сотрудниками службы безопасности», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что генеральный секретарь МИД Иордании Зейд Лози встретился с посолом Казахстана в Иордании Айдарабеком Туматовым и попросил его прояснить обстоятельства инцидента и причины, по которым казахстанское общественное мнение было введено в заблуждение, добавив, что иорданские инженеры никак не связаны с причиной конфликта.

«Лози также попросил посла выразить обеспокоенность руководства Королевства и его народа в отношении безопасности его граждан, подчеркнув необходимость обеспечения защиты в ожидании любой эскалации конфликта», — отмечается в публикации.

Напомним, 29 июня порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети. В социальных сетях было распространено множество видео, на которых рабочие массово избивают иностранцев и забрасывают автобусы камнями.

В акимате Атырауской области подтвердили, что вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от города Кульсары Жылыойского района, от Атырау 340 км) рабочие компании CСЕР собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Эли Дауда, который выставил фотографию в профиле WhatsApp, где изображена девушка и сам араб, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки. К месту событий прибыли руководители областных силовых ведомств, аким области, представители руководства министерства энергетики.

Позже ливиец Эли Дауд записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами.

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз».

По данным областного акимата, в медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям, погибших в результате беспорядков нет.

1 июля генеральный директор арабской компании «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаш Хишам извинился перед казахстанцами за спровоцировавшее беспорядки публикацию.

В этот же день в ТОО «Тенгизшевройл» сообщили, что не разрывали контракт с подрядной компанией CСЕР.