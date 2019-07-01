Казахстанская теннисистка против второй ракетки мира, очередной нокаут от нашего молодого боксера на профи-ринге, «Астана» накануне «Тур де Франс» и победа Алматы в футбольной «битве столиц»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: сотворит ли Юлия Путинцева еще одну сенсацию?

Сегодня в Лондоне начнется третий в нынешнем году турнир «Большого шлема» – Уимблдонский. И сразу в центре внимания окажется наша Юлия Путинцева (39-я в рейтинге WTA): ей предстоит поединок со второй ракеткой мира японкой Наоми Осака, которая за последний год выиграла два турнира «Большого шлема» – US Open-2018 и Australian Open-2019. Дело в том, что, несмотря на такую разницу в рейтинговых позициях, казахстанская теннисистка в личных встречах имеет преимущество над титулованной японкой – 2:0. Первую победу Юлия одержала в прошлом году (6:3, 6:3), а вторую меньше двух недель назад в 1/8 финала турнира в Бирмингеме (6:2, 6:3). Причем в последнем случае японка потерпела поражение в ранге первой ракетки мира, после чего опустилась на вторую строчку рейтинга WTA. Перед сегодняшним матчем букмекеры, конечно, ставят на нее, но некоторые эксперты допускают возможность победы Путинцевой, называя ее очень неудобной соперницей для Осака.

На снимке: Юлия Путинцева и Наоми Осака (коллаж с kushvsporte.ru)

Другая наша теннисистка, Зарина Дияс (86-я), встретится в стартовом круге с американкой Даниэль Коллинз (34-я), полуфиналисткой Australian Open-2019. К сожалению, не попала в основную сетку юная Елена Рыбакина (109-я), которая прошла два круга квалификации, однако в третьем, заключительном, проиграла.

В мужском одиночном разряде от Казахстана тоже выступят двое. Михаил Кукушкин (47-й в рейтинге АТР) сыграет в первом круге с испанцем Пабло Андухаром (77-й). В случае победы лучший теннисист нашей страны, скорее всего, выйдет на «посеянного» 9-м американского гиганта (рост 208 см) Джона Иснера, обладателя очень мощной подачи, которая должна стать его козырем на быстрых кортах Уимблдона. Кстати, год назад на этом турнире Иснер дошел до полуфинала. Другому казахстанцу, Александру Бублику (83-й), предстоит поединок с французом Грегором Баррере (117-й), а затем, в случае успеха, опять с кем-то из «трехцветных» – либо с Люка Пуйе (28-й), либо с Ришаром Гаскье (46-й).

Бокс: Садриддин Ахмедов выиграл 9-й бой из 9

21-летний казахстанец Садриддин Ахмедов, которого называют восходящей звездой профессионального бокса, одержал свою девятую победу на профи-ринге (в девяти боях), в том числе восьмую досрочную. В ходе бойцовского вечера, который прошел в Квебеке (Канада), он всего за один раунд разобрался с мексиканцем Даниэлем Вегой Кота. Не прошло и полминуты с начала поединка, как Ахмедов отправил своего соперника в нокдаун. Затем рефери еще два раза открывал счет, после чего решил прекратить избиение.

На снимке: Садриддин Ахмедов (слева)

Напомним, что уроженец Южно-Казахстанской области на любительском ринге три года назад стал чемпионом мира среди молодежи в весе до 69 кг, и многие считали, что он станет продолжателем традиций Бахыта Сарсекбаева, Серика Сапиева и Данияра Елеусинова, которые именно в этой весовой категории становились победителями трех последних Олимпиад. Однако в 19-летнем возрасте Ахмедов решил перейти в профессионалы. Он выступает в первом среднем весе (до 69,8 кг), который предшествует среднему (до 72,6 кг), в котором бьется Геннадий Головкин. Сегодня в рейтинге Boxrec казахстанец идет 70-м.

Современное пятиборье: лавров не снискали

В столице Японии прошел финал Кубка мира. К участию в нем и у мужчин, и у женщин были допущены по 36 пятиборцев, завоевавших такое право по результатам ранее состоявшихся этапов КМ. Правда, некоторые из них решили пропустить этот турнир, чтобы сконцентрироваться на подготовке к мировому первенству, запланированному на начало сентября. Среди них оказалась и лидер женской сборной РК Елена Потапенко.

Поэтому Казахстан был представлен только в мужских соревнованиях, где в числе 36 участников борьбу вели Владислав Мищенко и Павел Ильяшенко. Первый стал в итоге 29-м, что можно оценить как приемлемый для него результат. А вот от Ильяшенко специалисты ожидали гораздо большего, чем 34-е место. Все-таки еще год назад он становился призером этапа КМ. Павел неудачно выступил в первом же упражнении – фехтовании, да и в других видах не преуспел. Призерами же стали британец Джозеф Чунг, немец Марвин Догу и китаец Ли Шухуан. Действующий олимпийский чемпион россиянин Александр Лесун закончил соревнования 7-м.

Велоспорт: «Астана» объявила состав на «Тур де Франс»

В конце этой недели стартует вторая в нынешнем году супермногодневка — «Тур де Франс». В роли капитана «Астаны» ее, как и ожидалось, начнет датчанин Якоб Фульсанг, который недавно выиграл «Критериум де Дофине» (ее называют генеральной репетицией французского гранд-тура). Кроме него, в заявке нашей велогруппы значатся лучший на сегодня казахстанский шоссейник Алексей Луценко, испанцы Пельо Бильбао, Горка Исагирре, Луис Леон Санчес и Омар Фрайле, датчанин Магнус Корт, а также канадец Уго Уль.

Что касается главных претендентов на победу в генеральной классификации, то большинство экспертов сходятся во мнении, что ими, как и в предыдущие годы, являются гонщики из команды «Ineos» (бывшая «Sky»). И это несмотря на то, что многократный победитель «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016 и 2017) Крис Фрум, получивший во время «Критериум де Дофине» серьезную травму, вынужден пропустить нынешнюю «Большую петлю». Дело в том, что в «Ineos» и без него есть великолепных многодневщики – молодой колумбиец Эган Берналь и опытный Герент Томас, который выиграл французский гранд-тур в прошлом году. Они разделят капитанские полномочия и будут строить тактику, исходя из того, кто из них окажется в лучшей готовности. Третьим по силе претендентом многие называют Фульсанга. Также в число фаворитов входят британец Адам Йейтс из «Mitchelton-Scott», в меньшей степени австралиец Ричи Порте из «Trek-Segafredo», колумбиец Наиро Кинтана и испанец Микель Ланда из «Movistar». Возможно, сможет проявить себя кто-то из французов – Тибо Пино или Роман Барде…

Многодневка стартует 6 и финиширует 28 июля.

Футбол: Димаш отправил «Астану» и «Кайрат» в другой город

Вчера состоялся 16-й тур чемпионата Казахстана. Команды, располагающиеся в верхней половине турнирной таблицы, играли друг с другом, так что результат каждого из этих матчей имел важное значение с точки зрения борьбы за призовые места. Но центральным, конечно, был поединок «Астаны» с «Кайратом», который состоялся в …Павлодаре, поскольку на «Астана-Арена» ведутся приготовления к концерту Димаша Кудайбергенова. Таким образом, казахстанскому футболу в очередной раз дали понять, что он мало кому интересен. Вы можете представить, чтобы, например, матч между «Спартаком» и «Зенитом» в России (или тем более между «Реалом» и «Барселоной» в Испании) перенесли на другой стадион из-за концерта какого-нибудь, пусть даже популярного, эстрадного певца?

«Астана» – «Кайрат» 0:2. В составе алматинской команды дебютировал Еркебулан Сейдахмет, которого многие называют надеждой казахстанского футбола, но который так и не сумел закрепиться в чемпионате России. «Кайрат» в целом смотрелся поинтереснее и одержал заслуженную победу, забив в середине второго тайма два безответных мяча. По потерянным очкам оба клуба теперь идут вровень.

«Жетысу» – «Тобол» 0:1. Ожидалось, что неуступчивая команда Дмитрия Огая остановит костанайскую. Однако последняя одержала победу, уже 6-ю подряд, и вышла на чистое первое место не только по потерянным, но и по набранным очкам. «Астана» рискует лишиться чемпионского звания.

«Ордабасы» – «Кайсар» 1:2. Две южные команды, ставящие своей целью попадание в зону еврокубков, то есть в «топ-4», выдали довольно интересный матч, в котором удачливее оказались гости: победный гол они забили на 7-й компенсированной минуте.

«Актобе» – «Иртыш» 2:1. Хозяева поля одержали волевую победу, которая позволила им вплотную приблизиться к «нулевому» рубежу: из 12 очков, снятых с них перед началом чемпионата, они отыграли 11. И если бы не эта суровая санкция, то «Актобе» сейчас шел бы почти вровень с «Атырау» и «Таразом».

«Окжетпес» – «Атырау» 3:0. Возможно, судейской комиссии Казахстанской федерации футбола придется разбираться с арбитражем в этом матче: при счете 0:0 рефери принял два спорных решения, повлиявших на результат.

«Шахтер» – «Тараз» 1:0.

Турнирное положение: «Тобол» – 38 очков, «Астана» – 35 (провела на два матча больше), «Кайрат» – 35 (провел на один матч больше), «Ордабасы» и «Кайсар» – по 30, «Жетысу» – 23, «Шахтер» – 22, «Окжетпес» – 18, «Иртыш» – 14 (провел на один матч больше), «Тараз» – 12, «Атырау» – 12 (провел на два матча больше), «Актобе» – минус 1 очко.

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