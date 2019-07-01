S&P присвоило рейтинги двум компаниям «Фридом Финанс»

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное агентство S&P Global Ratings (S&P) присвоило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитентов на уровне «В-/В» участникам рынка ценных бумаг АО «Фридом Финанс» (РК) и ООО ИК «Фридом Финанс» (РФ), сообщает агентство.

Прогноз изменения рейтингов — «стабильный».

Рейтинг по национальной шкале АО «Фридом Финанс» присвоен на уровне «kzBBB-».

«Учитывая наше мнение о том, что АО «Фридом Финанс» и инвестиционная компания «Фридом Финанс» (РФ) являются основными операционными компаниями группы, мы присваиваем им наши кредитные рейтинги эмитента по глобальной шкале «B-/B». Мы также присваиваем АО «Фридом Финанс» рейтинг по национальной шкале «kzBB-». Стабильный прогноз по обеим структурам отражает наши ожидания того, что группа будет постепенно наращивать комиссионный доход, сохраняя при этом значительные доли в собственности на акции», — сообщили в агентстве.

FreedomFinanceGroup – группа компаний на рынке ценных бумаг среднего, по оценке S&P, размера с активами клиентов, оцениваемой в $1,3 млрд, работающая преимущественно в России и Казахстане, и имеющая около 115 тыс. клиентов. Группа имеет существенную собственность на две казахстанские акции, что составляет почти 90% ее капитальной базы, что, по мнению аналитиков агентства, создает риски в отношении цены и ликвидности. Кредитоспособность группы оценена на «b-».

Другие известные «дочки» группы включают банк в России и брокер на Кипре (Freedom CY), компании в Узбекистане и Украине, но их деятельность незначительна, отмечается в документе.

Исторически предприятия, которые составляют группу, принадлежали Тимуру Турлову. За последние несколько лет они были объединены под единым контролем Freedom Holding Corp. Процесс не завершен. Турлов сохраняет долю в двух страховых компаниях в Казахстане (недвижимость/несчастные случаи и жизнь) за пределами периметра консолидации. Однако S&P оценивает риски за пределами периметра консолидации, не влияющими на кредитный профиль группы (GCP), и считает, что эти компании, вероятно, перейдут под зонтик группы, что повысит прозрачность.

Рейтинг может быть повышен в зависимости от возможной продажи прав собственности на акции в Казахстане, что приведет к увеличению капитализации группы, уменьшению риска концентрации и существенному снижению зависимости от наличия объектов обратной покупки или от роста капитала на фоне повышения рентабельности.

Рейтинг может быть понижен в связи с недостаточной эффективностью рынка акций в Казахстане, что приведет к убыткам для АО «Фридом Финанс» и группы в целом или при недоступности ликвидности, или существенном увеличении собственных позиций в акциях, резюмирует S&P.