Минэнерго об инциденте на Тенгизе: Всего в медпункт обратилось 45 человек

Астана. 2 июля. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Всего в медицинский пункт в результате беспорядков на Тенгизе 29 июня обратилось 45 человек, заявил первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов.

«По подтвержденным данным «Тенгизшевройла» (ТШО), всего в медицинский пункт обратилось 45 человек. Это в основном сотрудники компании CCEP (Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore – КазТАГ), но есть и другие сотрудники компании и там не только одной национальности, там есть и четыре казахстанца», — сообщил Досмухамбетов в кулуарах правительства во вторник.

Также, по его словам, из 45 пострадавших 22 людям потребовалась медицинская помощь, которых доставили в Атырау.

«На вчерашний день, даже позавчера вечером, ни одного человека в больнице не было. Все получили необходимую помощь. Не было серьезных телесных повреждений, которые потребовали бы длительного решения. И они получили первую необходимую помощь и находятся в здравии, как я знаю», — заключил Досмухамбетов.

Напомним, 29 июня порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети. В социальных сетях было распространено множество видео, на которых рабочие массово избивают иностранцев и забрасывают автобусы камнями.

В акимате Атырауской области подтвердили, что вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от города Кульсары Жылыойского района, от Атырау 340 км) рабочие компании CСЕР собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Эли Дауда, который выставил фотографию в профиле WhatsApp, где изображена девушка и сам араб, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки. К месту событий прибыли руководители областных силовых ведомств, аким области, представители руководства министерства энергетики.

Позже ливиец Эли Дауд записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами.

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз».

По данным областного акимата, в медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям, погибших в результате беспорядков нет.

1 июля генеральный директор арабской компании «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаш Хишам извинился перед казахстанцами за спровоцировавшее беспорядки публикацию.

В этот же день в ТОО «Тенгизшевройл» сообщили, что не разрывали контракт с подрядной компанией CСЕР.