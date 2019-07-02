Астана. 2 июля. КазТАГ — Три факта попытки вывоза и ввоза валюты выявлены казахстанскими пограничниками за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба пограничной службы (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«За прошедшие сутки пограничниками выявлены три факта попытки провоза денежных средств через государственную границу с нарушением таможенного законодательства», — говорится в сообщении во вторник.

Так, пограничный наряд ОПК «Алматы» сегодня ночью около 03.00 во время оформления воздушного рейса LH-647 сообщением Алматы – Франкфурт задержал гражданку РК 1966 г.р. с незадекларированной денежной суммой 12 185 евро, Т148 100.

«Тем же составом наряда около 05.00 задержан 34-летний казахстанец с незадекларированной денежной суммой $10 220, 50 евро, Т1500. Он собирался лететь на воздушном рейсе G9-254 сообщением Алматы – Шарджа», — следует из информации.

Также сообщается, что пограничным нарядом отделения погранконтроля «Темир баба авто» (Региональное управление «Береговая охрана») задержана гражданка Туркменистана 1972 г.р., которая следовала из РК в Туркменистан в пешем порядке, с незадекларированной денежной суммой $20 тыс.

«Изъятые денежные средства заактированы и переданы таможенникам», — резюмируется в сообщении.