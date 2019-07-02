Погашение потребительских кредитов пройдет за счет перераспределения средств республиканского бюджета – минфин РК

Астана. 2 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Погашение долгов по потребительским кредитам малоимущих казахстанцев пройдет за счет перераспределения средств республиканского бюджета, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Финансовое обеспечение поручений президента (о помощи малоимущим – КазТАГ) будет осуществлено за счет перераспределения части средств, предусмотренных на создание Фонда прямых инвестиций. Уточнение расходной части бюджета осуществляется по трем направлениям», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Так, по его словам, Т138,6 млрд будет направлено на снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам – государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до Т300 тыс. каждому заемщику, отнесенному к категории лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию.

«Второе направление – расширение и усиление действующих мер по обеспечению занятости, поддержки малообеспеченных, многодетных семей и молодежи. С 1 сентября Т1,5 млрд дополнительно будет направлено на 5 тыс. образовательных грантов в вузах для детей из малообеспеченных семей, Т2,4 млрд – для увеличения с 1 сентября стипендий учащихся по рабочим специальностям на 30%, это затронет 132 тыс. учащихся», — проинформировал Смаилов.

Также по этому направлению Т49,2 млрд пойдет на обеспечение мерами содействия занятости безработных и самозанятых через краткосрочное профобучение по программе «Bastau бизнес», а также на увеличение объемов микрокредитования на селе и количества грантов на стартап-проекты по госпрограмме «Енбек». На Т14,4 млрд увеличится объем строительства арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, конкретно с 1 тыс. до 3 тыс. квартир. Еще Т70 млрд предложено выделить на закрытие потребностей в средствах на выплату адресной соцпомощи (АСП) в связи с переносом выплат на 1 апреля текущего года.

Вместе с этим Смаилов предложил увеличить резерв правительства на Т72,9 млрд, потому что часть этих средств была направлена на ликвидацию последствий ЧС в Арыси.

«Данные уточнения предлагается произвести с сохранением показателей прогнозов социально-экономического развития страны на 2019 год, скорректированных в апреле текущего года. Основные параметры республиканского бюджета также остаются без изменения: поступление – Т10,568 трлн, расходы – Т11,933 трлн, дефицит – 1,364 трлн», — подчеркнул Смаилов.

Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.