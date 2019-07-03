Казахстан – 100 лет назад. Июль 1919 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10.

10 июля 1919 г.

Председатель СНК РСФСР В.И. Ленин утвердил «Временное положение о Казревкоме». «Впредь до созыва всеобщего киргизского съезда, который созывается в возможно непродолжительном времени, и объявления автономии Киргизского края учреждается для управления этим краем Революционный комитет, в котором сосредотачивается высшее военно-гражданское управление краем».

13 июля 1919 г.

Коллегия по национальным делам Уральского облревкома сформировала оргбюро советов Зауральской стороны Уральской области: А. Айтиев, С. Арганчеев, П. Парамонов, М. Довженко, П. Диденко.

14-20 июля 1919 г.

В пос. Джамбейты прошел VI Чрезвычайный Уральский областной казахский съезд. Из письма присутствовавшего на съезде чиновника Закаспийского областного правительства П.М. Ерогина адмиралу Колчаку: «Правительство Досмухамедова, являясь высшей административной властью края, вместе с тем не контролировало район Букеевской орды… Мангышлакский и Красноводский уезды, южные волости Гурьевского уезда, где до последнего времени [казахи] уклонялись от уплаты повинностей и не давали джигитов для комплектования полка, Актюбинский и Иргизский уезды также весьма аморфны, а Темирский уезд все время был во власти большевиков… Таким образом, три четверти из территории Западного отделения Алаш-Орды еще не только не получило земского самоуправления, но и еще только платонически связано с центральной казахской властью». «Верховному правителю России» А. Колчаку съезд присвоил звание «почетного аксакала».

15 июля 1919 г.

Туркестанский крайком ВКП(б) на расширенном заседании в гор. Ташкенте образовал «Чрезвычайную комиссию крайкома с неограниченными полномочиями… в проведении мер по приостановлению отступления и укреплению Актюбинского фронта» (П. Кобозев – председатель, Д. Отарбаев, Бузенов, Кинги, А. Астраханцев). По прибытии на фронт в пос. Челкар комиссия разоружила и расформировала отступивший без приказа Ташкентский отряд. Вместо отстраненного от командования фронтом левого эсера Г. Колузаева командующим фронтом утвержден А. Астраханцев и сформирован новый РВС фронта: И.Г. Бригадзе (председатель), И.Ф. Казарин, А. Астраханцев.

17-23 июля 1919 г.

В гор. Новониколаевске (ныне – Новосибирск) прошел «Съезд Всесибирского мусульманского духовенства» (председательствующий – Х.-Х. Махмутов, товарищи – Новониколаевский мулла Г. Валеев, мухтасиб из Петропавловска С. Абдулджалилев, секретари – муллы К. Менликаев и З. Алканов; участвовали 23 делегата), на котором присутствовали делегаты от Казахстана. Съезд был организован «особой комиссией при духовном ведомстве [правительство Колчака], которая базировалась в гор. Петропавловске.

Съезд признал «Национальное управление тюрко-татар мусульман Внутренней России и Сибири» своим высшим органом управления и ходатайствовал перед правительством [Колчака] о скорейшем рассмотрении и положительном разрешении вопроса о признании культурно-национальной автономии тюрко-татар мусульман Внутренней России и Сибири и ее центрального органа – Национального управления; образовал «Всесибирское духовное бюро» [мусульман] с центром в гор. Новониколаевске, избрав его председателем Г. Валеева; делегировал в «духовную комиссию» [при правительстве Колчака] своего представителя – С. Абдулджалилева, избрал Г. Валеева и А. Абдулкаримова «уполномоченными съезда» для переговоров с правительством А. Колчака. Валеев и Абдулкаримов некоторое время продолжали свою работу от лица съезда, проживая в Павлодаре.

18 июля 1919 г.

Совместное заседание Туркестанского крайкома партии и СНК ТАССР постановило образовать «Особую совершенно беспристрастную комиссию для рассмотрения всех обстоятельств дела, как в отношении командного состава фронта, так и в отношении всех учреждений и лиц» причастных к поражению и отступлению Актюбинского фронта (Н. Солдатов – председатель, М.Н. Гроссер – секретарь, Г. Куцнер, Н. Животнов, Ф. Фаглер, Свобода, Кокотович, Абдурашидов, Ландаренко, Чалых, Фильков, Никонов). По докладу данной комиссии решением Турккрайкома от 4 сентября предыдущая «комиссия» П. Кобозева отдана под суд за самоуправство.

19 июля 1919 г.

Издан Декрет Совнаркома РСФСР «Об учреждении Революционного комитета по управлению киргизским краем»:

Впредь до созыва Всеобщего киргизского съезда, который созывается в возможно непродолжительном времени, и объявления автономии Киргизского края учреждается для управления этим краем Революционный комитет, в котором сосредоточивается высшее военно-гражданское управление краем. Революционный комитет состоит из 7 членов, назначаемых центральной властью Российской Республики, с правом кооптации активных работников среди населения с правом члена Революционного комитета. До определения территории Киргизского края соглашением Туркестанской республики, Киргизского съезда и Центральной Советской власти в ведение Революционного комитета входят киргизская территория Астраханской губ. и области: Уральская, Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская. Революционному комитету непосредственно подчиняются все местные советские объединения и исполнительные комитеты с правом Революционного комитета реконструировать таковые. С организацией Революционного комитета переходит в его ведение в качестве отдела учрежденный Киргизский военный комиссариат, подчиняющийся в военно-оперативных отношениях непосредственно Главному Всероссийскому штабу и действующий согласно положению о нем, утвержденному Революционным Военным Советом Республики 3 апреля 1919 г.

С организацией Революционного комитета упраздняются учрежденный при Комиссариате национальностей Киргизский отдел по национальным делам, а также организованная в Букеевской орде комиссия по созыву Всеобщего съезда Киргизского края. Взамен их учреждаются Революционным комитетом: а) представительство Киргизского края из 3 лиц: председателя и двух его товарищей при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов и б) отдел при Революционном комитете по организации на местах Советской власти и по созыву Всеобщего съезда Киргизского края.

Революционный комитет имеет целью: а) объединение и организацию всей советской деятельности в пределах Киргизского края; б) проведение в жизнь всех постановлений центральной Советской власти в соответствии быту, обычаям и условиям местного населения; в) контроль над деятельностью местных советов; г) принятие всех мер к поднятию Киргизского края в хозяйственном и культурном отношениях; д) разрешение всех возникающих вопросов, имеющих чисто местное значение; е) составление проекта положения о киргизской автономии для представления на утверждение Всеобщего съезда и ж) урегулирование отношений между Киргизским краем, РСФСР и Туркестанской Советской Республикой. Революционный комитет имеет право отменять решения уездных, областных, губернских, волостных и сельских Советов, сообщая о важнейших случаях Центральной Советской власти. В тех уездах, где население состоит из русских и киргиз, уездные Советы и их исполнительные комитеты делятся на две секции: русскую и киргизскую, где председательствует председатель Совета или исполнительного комитета, или его заместитель. Дела, касающиеся исключительно русского населения, разрешаются русской секцией. Дела же, касающиеся киргиз и русских, а также других национальностей, а равно и дела, имеющие общее значение, разрешаются соединенным заседанием обеих секций.

Примечание. В тех местах, где русское и киргизское население согласится на совместное решение всех дел, деление на секции необязательно.

Занимаемые русским населением земельные территории остаются в его пользовании и распределяются сельскими, волостными и уездными русскими секциями на основании действующего в Российской Советской Республике закона. Занимаемые киргизским населением земельные территории, в том числе и отмежеванные для переселения участки, еще не заселенные переселенцами, но фактически находящиеся в пользовании киргиз, остаются в пользовании киргизского населения и распределяются аульными, волостными съездами Советов и киргизским уездным отделением исполнительных комитетов согласно обычаю и быту жизни киргизского народа. В аульные Советы депутатов в киргизских волостях избираются явившимся на съезд наличным составом избирателей на основе пропорционального представительства депутаты по расчету – один депутат на каждые 50 человек населения, а в волостные съезды Советов избираются представители от аульных Советов киргизской волости по расчету – один депутат на каждые пять членов аульного Совета. Число членов аульных и волостных исполнительных комитетов не должно превышать трех человек: председателя, заместителя и секретаря. Избирательным правом в киргизских аулах и волостях пользуются все граждане, достигшие 18-летнего возраста ко дню выборов, которые приписаны к данному аулу, и те неприписанные, которые имеют постоянное жительство в данном ауле или живут более одного года, за исключением торговцев-спекулянтов, эксплуатирующих киргизский народ, и активных агентов старого режима, зарекомендовавших себя ревностными проводниками его политики. Установление сроков для полномочий выборных советских органов определяется киргизским съездом. Если созыв киргизского съезда затянется на более долгое время, срок полномочий определяется Киргизским Революционным комитетом совместно с Народным комиссариатом национальностей. В случае заявления со стороны не менее половины избирателей, депутаты на аульные, волостные и уездные съезды могут быть переизбраны и раньше истечения установленных сроков. Земельные дела между киргизами оканчиваются путем миролюбивого соглашения заинтересованных сторон. Не оконченные этим путем дела разбираются и разрешаются: дела между отдельными лицами в одном ауле – аульным съездом депутатов и дела между аулами в одной волости – волостным съездом Советов. Земельные дела между волостями, указание и закрытие кочевых путей, отвод зимовочных угодий под летовочные и летовочных под зимовые и под хлебопашество, а также и вопросы о порядках пользования зимовыми, летовочными и покосными угодьями разрешаются в земельном отделе уездного исполнительного комитета, который состоит из заведующего отделом, заместителя его и из представителей по одному из каждой волости, избираемых волостными съездами Советов. Представители эти созываются в определенные сроки по мере надобности в них. Решения аульного Совета депутатов могут быть обжалованы в волостной съезд Советов, а решения последних – в земельный отдел уездного исполнительного комитета. Все тяжебные дела между киргизами разрешаются по месту жительства ответчика при аульных и волостных председателях исполнительных комитетов третейским судом. Решения третейского суда окончательно могут быть обжалованы в кассационном порядке в киргизский отдел уездного народного суда. Уездный народный суд, в порядке юридического надзора, имеет право отменить приговор третейских судов и передать их вновь на рассмотрение третейского суда в другом составе. Ведению и разрешению киргизского отдела уездного суда подлежат все без исключения уголовные и гражданские дела, возникающие между киргизами, за исключением дел, подлежащих разрешению Революционного Трибунала. Киргизский отдел уездного суда состоит из одного постоянного народного судьи и двух очередных заседателей, избираемых уездным съездом Советов. Дела между киргизами разрешаются народным судом по существу дела по обычному праву. Дела, подлежащие уездному суду, могут быть разрешаемы до суда третейским судом с занесением решения в третейскую запись при уездном суде. По делам, требующим предварительного следствия, как то: грабеж, убийство и пр., учреждается при уездном суде следственная комиссия. Уголовные и гражданские дела, в которых участвуют киргизы, русские и пр. народности, разрешаются в соединенных заседаниях отделов (русского и киргизского) уездного суда. На решения уездных судов допускаются кассационные жалобы в окружной народный суд, учреждаемый при Революционном комитете Киргизского края, согласно декрету о суде (Собр. узак. 1918, №85, ст. 889), с двумя отделениями (русским и киргизским).

Примечание. В тех местностях, население которых состоит преимущественно из одной нации, уездный суд не делится на отделения, и дела решаются с участием заседателей от заинтересованных наций и в равном количестве.

Киргизское население облагается общегосударственным прогрессивным поимущественным, покибиточным налогом по числу кибиток последнего исчисления. Налог этот распределяется по благосостоянию: между волостями – уездным исполнительным комитетом, между аулами – волостными съездами и между отдельными хозяйствами – аульными Советами депутатов.

Размер налогов устанавливается Революционным комитетом.

Организация воинских частей, содержание Революционного комитета, окружного и уездного судов, уездных исполнительных комитетов, народной милиции, уездных земельных отделов, почтовых учреждений, трактов, казначейств, организация народного образования, народного хозяйства и социального обеспечения относятся на общегосударственные средства.

Содержание волостных, аульных и сельских исполнительных комитетов относится на местные средства, устанавливаемые волостными, аульными и сельскими Советами.

Киргизское население привлекается к отбыванию воинской обязанности на общих основаниях.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин)

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич

Секретарь Л. Фотиева

21 июля 1919 г.

Полпред Туркестанской АССР в РСФСР И. Тоболин направляет телеграмму руководству ТуркАССР : «В настоящее время идет усиленная обработка Центра против правительства Туркестана. Такой подход организован под видом сближения Востока с Советской властью. Различного рода представители, например… Джангильдин… информируют о положении Туркестана, делая устные и письменные доклады и т.д.»

24 июля 1919 г.

РВС Восточного фронта (Фрунзе) издал приказ о создании «Киргизской конной бригады» в Ханской ставке с подчинением Южной группе войск фронта, «по окончании формирования указанную бригаду свести с киргизской конной бригадой 4-ой армии [формировавшуюся Б. Каратаевым в Уральске] в киргизскую конную дивизию».

30 июля 1919 г.

Форт-Александровск заняла сотня гурьевских белоказаков во главе с генералом Железновым. Руководители местных совдепов (Николаевского – А.И. Баутин) расстреляны.

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