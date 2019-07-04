Объемы выдачи новых кредитов выросли более чем на 14% за пять месяцев 2019 года в РК

Астана. 4 июля. КазТАГ – Объемы выдачи новых кредитов выросли более чем на 14% за пять месяцев 2019 года в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Наблюдается расширение кредитной активности банков. Выдача новых кредитов увеличилась на 14,2% за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае ставки по кредитам бизнесу в тенге снизились до 11,9% по сравнению с 12,5% в мае прошлого года», — сообщил в четверг на заседании сената председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

По его словам, в целях обеспечения экономики долгосрочными ресурсами, реализуется программа кредитования приоритетных проектов.

«В реализации данной программы принимают участие 10 банков. На 28 июня принято 146 заявок на сумму Т130,1 млрд, из них одобрено 69 проектов на сумму Т33,8 млрд и выдано 38 займов на сумму Т18,5 млрд», — уточнил глава финансового регулятора.

Также, с момента запуска программы «7-20-25» ипотечные займы, по его данным, на льготных условиях получили 7645 семей на сумму Т89 млрд.

«Еще более одной тысяче семей займы будут выданы в ближайшее время. В результате активизируется ипотечное кредитование в целом. За 12 месяцев с момента запуска программы «7-20-25» ипотечный портфель банков вырос на 24,8% до Т1,4 трлн», — уточнил руководитель Нацбанка.

Он отметил, что росту кредитования также способствует качественное улучшение базы фондирования.

«Продолжается тенденция замещения вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами. Общий объем депозитов достиг Т17,9 трлн, а уровень долларизации депозитов снизился до 39,1% по итогам мая 2019 года», — резюмировал Досаев.