Экспертное мнение: Понять борьбу с контрабандой грузовиков из КНР в РК можно – они более «грязные»

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Понять борьбу с контрабандой грузовиков из КНР в Казахстан можно – они более «грязные», считает директор по техническому регулированию ОЮЛ «Ассоциация казахстанского автобизнеса» (АКАБ) Ербол Сейпилов.

«Действительно, китайские грузовые автомобили с экологическим классом Евро-2 дешевле по сравнению с техникой, которая соответствует нормам экологического класса Евро-5. Это связано с тем, что конструкция автомобиля с экологической нормой Евро-5 гораздо сложнее и оснащена разными дорогостоящими аппаратами (топливный насос высокого давления с электронным управлением; электронный блок управления двигателем; электронно-управляемые инжекторы для впрыскивания топлива; система нейтрализации отработанных газов; глушитель-нейтрализатор SCR; бак для нейтрализации жидкости AdBlue; модуль подающий AdBlue (насос дозирующий); дозирующий модуль AdBlue (форсунка), способствующие снижению токсичных выбросов. Вот поэтому автомобиль экологического класса Евро-5 менее опасен, чем автомобиль с низким экологическим классом и делает в 60-80 раз меньше загрязнений», — прокомментировал Сейпилов для МИА КазТАГ сообщение, что 39 грузовиков с поддельными документами пытались ввезти в Казахстан.

Понятно, продолжает эксперт, что на дешевые авто всегда и везде есть потребительский спрос.

«А где есть спрос, сами понимаете, есть предложение. «Серые импортеры» в предвкушении заработать крупную сумму денег от реализации дешевых китайских грузовиков, не отвечающих требованиям безопасности, используют разные незаконные схемы по выпуску в обращение таких авто на территории Казахстана. Если открыть интернет-сайты, то можно увидеть много разных объявлений о продаже китайских грузовиков с механической топливной системой, это как раз и означает, что авто оснащено двигателем, не соответствующим нормам Евро-5», — объясняет собеседник агентства.

С этой проблемой, напоминает спикер, Казахстан борется с 2016 года, когда рынок массово заполонила китайская техника, не соответствующая требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

«Позже, в 2017 году, государственными органами был проведен ряд мероприятий по вопросу пресечения «серого» ввоза транспортных средств, по итогам которых были аннулированы более 320 свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) на автомобили производства в основном КНР, которые были выданы с нарушениями», — напоминает Сейпилов.

Поэтому, дополнил эксперт, «серые» импортеры, понимая, что уже применять отработанную схему выпуска в обращение таких авто стало затруднительно, стали применять новые способы ввоза несоответствующей стандартам продукции.

«С 2018 года незаконный ввоз транспортных средств в большинстве случаев осуществляется не на основании СБКТС (выданных испытательными лабораториями РК и легко отслеживаемыми), а на основании предоставленных в таможенные органы Республики Казахстан копий одобрений типа транспортного средства Таможенного союза (ОТТС) на автомобили экологического класса Евро-5, сведения в которых не соответствуют фактическим параметрам импортируемой техники. При этом, указанные ОТТС получены официальными дилерами производителей в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе – КазТАГ) на автотехнику экологического класса Евро-5. Таким образом, «серые» импортеры используют чужой ОТТС без разрешения его законного правообладателя и выпускают авто в обращение. При необходимости подделывают документы об оценке соответствия (заверяют фальшивой печатью органа по сертификации ОТТС) и вводят в заблуждение сотрудников государственных органов, как в случае с 39 китайскими авто на посту «Нұр жолсы», — рассказал собеседник агентства.

На вопрос, не ссужают ли выбор потребителей власти, когда ограничивают ввоз китайской грузовой техники, не соответствующей Евро-5, спикер ответил, что «вряд ли».

«Во-первых, перед законом все равны, а безопасность людей и окружающей среды превыше всего. Мы ни в коем случае не должны рисковать здоровьем наших граждан. Тем более, вводить в заблуждение конечных потребителей. Все выпускаемые в обращение транспортные средства должны отвечать требованиям безопасности согласно ТР ТС 018/2011», — констатирует Сейпилов.

Со дня вступления в силу ТР ТС 018/2011, а это 1 января 2015 года, отметил эксперт, все добросовестные импортеры и отечественные производители прошли полный цикл оценки соответствия транспортных средств по требованиям ТР ТС 018/2011, что включает в себя дорогостоящие испытания в виде краш-тестов, и других испытаний по правилам Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), в том числе по требованиям экологического класса.

«Во-вторых, конкуренция на рынке должна быть, в первую очередь, прозрачной и добросовестной. Нужно, как говорится, играть по правилам», — пояснил собеседник агентства.

С другой стороны, уточнил спикер, добросовестные национальные производители и импортеры не в силах конкурировать по цене с техникой, завезенной из КНР с нарушением ТР ТС 018/2011, и потому объем официальных продаж коммерческой техники пошел на спад, что негативно влияет на развитие машиностроительной промышленности в частности и экономики страны в целом.

«Давая возможность недобросовестным импортерам завозить дешевые небезопасные авто, мы быстрыми темпами становимся рынком для «автохлама». Также хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в Казахстане повально эксплуатируются автомобили с армянскими, российскими и киргизскими номерами. При этом владельцами таких авто являются граждане Республики Казахстан. Таким образом, в ближайшее время Казахстан может стать свалкой для «автохлама» с иностранными номерными знаками», — предполагает Сейпилов.

По его мнению, владельцы таких автомобилей безнаказанно нарушают правила дорожного движения, попадают в дорожно-транспортные происшествия, скрываются с места их совершения, пользуясь нечитаемостью номерных знаков.

«В связи с отсутствием регистрации таких автомобилей государство несет значительные условные потери бюджета. В частности, не платятся налоги, обязательные платежи при первичной регистрации транспортного средства, не налагаются штрафы за нарушение правил дорожного движения», — перечислил эксперт.

Кроме того, акцентировал собеседник агентства, казахстанцы при покупке такого автомобиля ежегодно платят налог на транспорт в ту страну, где его приобрели, тем самым пополняя бюджет чужого государства.

«Более того, сводятся на нет все меры стимулирования обновления автопарка, которые правительство Республики Казахстан предпринимает в последние годы», — сожалеет спикер.

Однако, заметил Сейпилов, уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения взялся за работу по запрету на использование таких автомобилей в Казахстане.

«Будут внесены ряд поправок в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении», предусматривающие запрет на ввоз таких автомобилей более чем на десять дней», — разъяснил директор по техническому регулированию ОЮЛ АКАБ.

На вопрос, достаточно ли в ЕАЭС мощностей по производству грузовой техники класса Евро-5, эксперт ответил, что «более чем достаточно».

«В Казахстане коммерческая техника производится на четырех заводах: АО «КАМАЗ-инжиниринг», ТОО «СемАЗ», ТОО «Нyundai Trans Auto», ТОО «СарыаркаАвтоПром», где объем производства коммерческой техники каждого завода может достигать до 10 тыс. единиц в год», — подчеркнул собеседник агентства.

При этом, заявил спикер, все производимые авто соответствуют всем требованиям ТР ТС 018/2011, так как без этого производство и реализация авто практически невозможна.

«Наличие гарантийного обязательства завода-изготовителя перед потребителем говорит о том, что производители отвечают за качество и безопасность своих автомобилей и, в случае поломки или при возникновении каких-либо вопросов по автомобилю, потребитель всегда может обратиться к официальному представителю изготовителя. Государство активно борется с контрафактной продукцией и меры по пресечению ввоза в страну транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности, будут усилены», — резюмировал Сейпилов.

Ранее комитет государственных доходов министерства финансов сообщил, что 39 грузовых авто с поддельными документами пытались ввезти в Казахстан через таможенный пост «Нур жолы». Автотранспортные средства китайского производства шли по поддельным документам об оценке соответствия. Данные авто также не соответствовали экологическому классу Евро-5.