Трудовые конфликты на нефтяных месторождениях провоцируют у властей «норковый рефлекс»

Он наиболее ярко проявляется у обычных мышей, которые комфортно чувствуют себя в темноте, но попав на освещенное пространство, нервничают и стараются как можно быстрее его покинуть

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Трудовые конфликты на казахстанских нефтяных месторождениях провоцируют у властей «норковый рефлекс».

Он наиболее ярко проявляется у обычных мышей, которые комфортно чувствуют себя в темноте, но попав на освещенное пространство, нервничают и стараются как можно быстрее его покинуть.

Примерно так же ведет себя власть, когда после возникновения трудовых конфликтов, старается побыстрее его подавить, некоторых запугать, других – купить, с третьими – договориться. И, как это происходит всегда, как можно скорее покинуть зону дискомфорта и вернуться к скучной, но безопасной рутине.

Случилось то, что должно было случиться

В конце первого месяца лета, а точнее 29 июня, не от жары, а от перехлестнувших людей эмоций вспыхнула Атырауская область. Конкретнее – территория компании «Тенгизшевройл» (ТШО), где местные рабочие генерального подрядчика ТШО – «Сonsolidated Contracting Engineering and Procurement S.A.L Offshore» (CСЕР) избили своих арабских коллег.

Надо признать, что арабы находились в явном меньшинстве. Из 7 тыс. сотрудников CСЕР около 500 – иностранные специалисты, среди которых только 100 арабов. Подрядчик ТШО специализируется на строительстве гражданских инженерных объектов, обслуживании машин и оборудования специального назначения.

А теперь вернемся к самой драке. Все началось в 11 утра с недовольства рабочих компании, которые собрались на рабочем участке, чтобы выразить протест по поводу публикации гражданина Ливии Эли Дауда, выставившего фотографию в профиле WhatsApp. На фотографии сам ливиец, который недвусмысленно направил рацию в сторону девушки. Скажу коротко – весьма сомнительная фотография с весьма сомнительным смыслом.

Согласно официальной версии ТШО, на строительной площадке завода третьего поколения произошел межличностный конфликт между рабочими, в результате которого несколько работников CCEP получили травмы. Отмечалось, что полиция на месте, и территория была оцеплена.

«ТШО тесно работает с местными государственными органами для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности работников», — цитируют СМИ «Тенгизшевройл».

«Тесная работа с местными государственными органами» проявилась моментально: к месту так называемого «межличностного конфликта» – вахтовый поселок Тенгиз – подтянулись аким Атырауской области, руководители департамента полиции, местного департамента КНБ и прокурор региона. Вслед за ними туда же прибыл первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

По данным ТШО, в результате массовой драки между казахами и арабами пострадало более 40 человек.

Некоторые психологические нюансы

Что касается гражданина Ливии Эли Дауда и девушки-казашки, то считаю необходимым поделиться с читателями некоторыми психологическими нюансами, возникшими от просмотра той самой злополучной фотографии.

На ней Эли Дауд делает неприличный жест в сторону официантки. Процентов на 99 уверен, что за такой жест в его родной стране – Ливии – ему, как минимум, не поздоровится. 1% оставляю на всякого рода случайности, вроде той, что не выложили фотографию в соцсеть. Складывается впечатление, что ливиец считает такие двусмысленные жесты нормой именно в Казахстане. Возможно, и раньше нечто подобное ему позволялось, но, видимо, без выкладывания фотографии в соцсеть и последовавшего затем шума.

Меня больше всего покоробило выражение лица Эли Дауда. В нем сквозило некое ощущение превосходства и ничем не прикрытая наглость.

И сразу вспомнились 80-е годы прошлого века. Ташкентский государственный университет, факультет журналистики и общежитие №86. Оно отличалось тем, что жили там иностранные студенты и аспиранты, а нас, будущих журналистов, подселяли к ним с целью активного ведения пропагандистской работы.

А так как большинство иностранцев, за исключением студентов из Афганистана, Вьетнама и некоторых других развивающихся стран социалистического лагеря, считались весьма зажиточными особенно на фоне совсем небогатых советских студентов, то и девушки относились к ним по-особенному. Вот как раз тогда и наблюдал то же самое выражение лица, с которым с фотографии на нас смотрит Эли Дауд.

Между тем по всем формальным признакам ливиец является гостем на казахстанской земле, тогда как по факту и с фотографии на нас смотрит хозяин. Как и любое субъективное мнение, личные впечатления от фотографии не могут претендовать на истину в последней инстанции. Ведь могу и ошибаться…

Не это главное

Возможно, Эли Дауд на самом деле неплохой парень и не хотел никого обидеть или задеть. Есть даже некоторые основания считать, что девушка-казашка, возможно, целомудренная и просто случайно стала объектом массового психоза. Но и он, и она, и фотография стали в реальности той самой искрой, которая разожгла конфликт.

Но, скажу вам, не это главное.

Главное как раз в том, что причины конфликта носят более глубинный характер.

В первую очередь, это наличие на самых крупных нефтяных месторождениях Казахстана подрядчиков, по большей части, из числа иностранных компаний. Казахстанские компании то ли по злому умыслу, то ли в силу иных причин не могут выиграть тендеры, получить статус подрядчика и платить доморощенным специалистам и рабочим достойную зарплату.

И ведь нельзя сказать, что власти проблему замалчивают.

И президент, и члены правительства достаточно часто говорят о необходимости повышать казахстанское содержание на этих самых нефтяных месторождениях. Цитаты приводить не буду, так как их наберется вагон и небольшая тележка. Но все эти увещевания так и остаются увещеваниями, за которыми не было, нет и, скорее всего, не будет реального содержания.

При этом аргумент, почему казахстанские копании не выигрывают тендеры, проводимые тем же самым ТШО, один-единственный – в условиях реальной конкуренции с иностранными компаниями у них нет никаких шансов: ни практических, ни даже теоретических. С одной стороны, данный аргумент уже давно стал в руках властей неким подобием мухобойки, которой легко можно размазать по стенке назойливую муху, с другой стороны, вызывает у казахстанских компаний стойкое ощущение ущербности и неполноценности.

К большому сожалению, профессиональный уровень казахстанских компаний не то, что не растет, а быстро падает. Такой очевидный тренд отнюдь не приближает их к победе в тендерах, а наоборот, отдаляет, и если он сохранится, то с мечтой стать подрядчиком на нефтяных месторождениях можно расстаться навсегда.

В то же время не могут не возникать нехорошие ассоциации по поводу государственных инвестиций в развитие интеллектуального потенциала казахстанской молодежи. Так, еще в начале ноября 1993 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев учредил международную стипендию «Болашак», чтобы казахстанские специалисты приблизились или стали на равных конкурировать со своими иностранными коллегами. Цифры по ней не могут не впечатлять: за 25 лет ее реализации присуждено 12 898 стипендий.

Ну, и сразу вопрос на засыпку – где и чем на самом деле занимаются все эти молодые люди, потратившие на свое образование деньги, причем немалые, из бюджета? Риторический, согласитесь.

Шерше ля деньги

Конфликт между рабочими генподрядчика ТШО конца июня 2019 года далеко не единственный.

Так утром 20 октября 2006 года скандал завязался в столовой ТШО. Рабочий-казахстанец подошел к столу, на котором стояли соусницы и, держа в одной руке тарелку, потянулся к ним. Рядом стояли турки, один из них отпустил колкое замечание: мол, куда лезешь, баран, тебе и без подливки сойдет. Ссора, возникшая между казахстанскими и турецкими рабочими, разрослась до серьезного побоища и привела к погрому в офисах, расположенных на территории месторождения Тенгиз. В результате бойни полностью сгорели три контейнера, оказались разбитыми три автомашины, в клинику с различными телесными повреждениями обратились 136 человек, 11 из них были госпитализированы в районную больницу города Кульсары.

Вообще, в 2006-2008 годах напряженность в отношениях местных и иностранных рабочих привела к тому, что несколько иностранных граждан были вынуждены покинуть Казахстан.

В январе-феврале 2019 года бунтовали рабочие подрядных предприятий «Кентек Казахстан Техникал Сервисез» и «Cаренс – Казахстан». В частности, сотни работников «Кентека» выразили недовольство уровнем зарплаты, требуя ее повышения на 50%. Руководство компании выразило готовность увеличить ее лишь на 12%, после чего часть рабочих уволилась в массовом порядке. Впрочем, через какое-то время многие из недовольных изъявили желание вернуться обратно и согласились на 12%-е повышение.

Можно также вспомнить, как в феврале 2018 года вопрос повышения заработной платы подняли около 700 сотрудников компании «Eurest Support Services» (ESS), крупнейшего поставщика сервисных услуг для ТШО. Ранее руководство компании объявило о своем решении увеличить зарплату водителей, поваров и уборщиков на 6%. Как отмечается, местные работники, которые получали меньше Т100 тыс. в месяц, встретили новость со смехом. К примеру, водители получают от Т70 тыс. в городе до Т180 тыс. на Тенгизе по вахтам. Старший повар, который кормит «золотой» центральный офис ТШО в Атырау – Т90 тыс., кухонный работник – от Т40 тыс. до Т50 тыс., уборщики – в среднем Т54 тыс. В это же время приезжающие на месячные вахты из далекой Индии четыре повара в центральном офисе ТШО получали по Т1 млн, а также для них арендовали квартиры, оплачивали транспортные и все прочие расходы.

Есть немало фактов, согласно которым разница в оплате труда казахстанцев и иностранцев весьма существенна. Еще в 2013 году сотрудниками Атырауской областной прокуратуры и различных ведомств были проверены 18 компаний, привлекающие на работу иностранцев. К примеру, зарплата казахстанского инженера филиала ТОО «Ренко-Кат» за 12 месяцев 2012 года составила Т2,4 млн, а иностранного специалиста на такой же должности – Т6 млн. Месячный оклад казахстанского инженера по технике безопасности ТОО «Сичим С.п.А» О.Н. составил Т198 тыс., а иностранца А.Ф. на той же позиции – Т538,4 тыс. Подобные нарушения были выявлены в АФ ТОО «Казмунайсервис энд Контрактинг» и филиале «Фиркрофт Инжинниринг Сервисиз Лимитед».

Вывод очевиден: нефтегазовые и сервисные компании платят иностранцам в 2-3, а иногда и в 10 раз больше, чем местным работникам. Кстати, с 2013 года ситуация, как свидетельствуют «свежие» данные, практически ни на йоту не изменилась.

Власть лучше всего характеризует реакция

Вместе с тем любую власть, не исключение и казахстанская, характеризует реакция на вышеописанные конфликты, меньше всего – заявления через СМИ ее официальных представителей.

Ведь с трибун и на встречах они обо всем этом говорят хорошо и правильно.

Так совсем недавно во время посещения рабочего поселка «Тенгиз» аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел совещание с руководством ТШО и встретился с рабочими фирмы CСЕР.

«Эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос, который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам. Мы со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку. Инвесторы должны понимать – работая на территории нашей страны нужно соблюдать законодательство, а также морально-этические нормы, не оскорбляющие ничье достоинство. В ближайшее время мы проведем встречу со всеми участниками проекта, где будут присутствовать все первые руководители компаний, будем решать эти вопросы. Один из главных – условия труда должны быть равными для всех», — подчеркнул Ногаев.

Еще раньше, в начале июня, во время посещения Атырауской области президент Касым-Жомарт Токаев тоже остановился на вопросе равной оплаты.

«Уровень квалификации должен в равной степени учитываться при начислении зарплат иностранным и местным работникам. За одну и ту же работу недопустимо платить разную зарплату. Конечно, понятно, что вопрос соответствия уровня образования и опыта наших работников высоким требованиям – это главная проблема. Квалифицированному персоналу нужно платить соответствующую зарплату, остальных – обучать и доводить до необходимого уровня», — отметил Токаев.

Как подчеркнул выше, и аким, и президент четко и ясно видят проблему, говорят правильные вещи. Но в реальной жизни ничего ровным счетом не меняется.

И потом привычка властей уже после трудовых конфликтов, то есть постфактум, заводить административные и уголовные дела, кого-то штрафовать, а кого-то сажать в места не столь отдаленные, уже набила оскомину.

Не изменили этой привычке и сегодня. МВД РК начало досудебное расследование «по факту хулиганства в вахтовом поселке Тенгиз», с «участниками инцидента» провело «профилактическую работу», а конфликт в настоящее время, как полагают в полиции, «исчерпан». По такой наезженной схеме власть работала всегда и везде.

Тогда как в любой другой цивилизованной стране мира власти стараются, в первую очередь, найти причины такого рода конфликтов, в уже, во вторую очередь, выработать пути их если не полного устранения, то хотя бы максимальной минимизации. Это можно увидеть на примере США, где в свое время бушевали расовые войны, в которых были задействованы индейцы, афроамериканцы, желтокожие и мексиканцы. Сегодня, после почти полного устранения причин, они прекратились. Это можно также увидеть на примере Франции, где погромы, поджоги и насилие со стороны выходцев из африканских стран продолжались с 28 октября по 15 ноября 2005 года из-за гибели двух подростков североафриканского происхождения, пытавшихся скрыться от полиции. Это можно наглядно увидеть и через призму других подобных конфликтов в развитых странах мира.

На первый взгляд между массовой дракой рабочих генподрядчика ТШО и вышеперечисленными случаями на Западе много общего. Но только на первый взгляд. Если в 2006 году ссора на ТШО возникла из-за подливы, в 2019 году – из-за фотографии, то в 2005 году во Франции – из-за гибели двух подростков североафриканского происхождения. Причины не бьются. У нас – мизерные, у них – зачастую серьезные. Из этого можно сделать только неутешительный вывод, что степень взвинченности казахстанцев повыше будет.

Но даже причины, вызвавшие все вышеперечисленные конфликты, все равно вторичны.

Только поэтому попытки казахстанских властей запугать и наказать инициаторов беспорядков, проводить так называемые «профилактические беседы» и вечная манера утверждать, что «конфликт исчерпан» больше напоминают борьбу с ветряными мельницами главного героя всем известного произведения Сервантеса, чем реальный поиск причин и их методическое системное устранение.

Соринка и бревно

Есть расхожая фраза, согласно которой казахстанские власти «в чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают».

Когда власти в качестве железобетонного аргумента и несколько утрируя то, что произошло у генподрядчика ТШО, начинают говорить о межэтнических конфликтах в других частях мира, мне вспоминается очень старая история про то, как во времена СССР объясняли плохое качество асфальтового покрытия. Тогда во всем обвиняли США, которые, дескать, поставили СССР плохие компоненты асфальта. Услышав такое, сильно смеялся, не понимая двух очевидных вещей. Первая, почему если американские компоненты асфальта не устраивают СССР по качеству, мы их закупаем транзитом через полмира, вторая, зачем обвинять американцев, если дороги строили советские инженеры и рабочие. Здравый смысл, безусловно, подсказывал, что и советские рабочие, если бы был хоть какой-то экономический интерес, уложили бы асфальт хорошо, а не как говаривал ныне покойный Черномырдин, «как всегда» плохо.

Между тем причины конфликта рабочих у генподрядчика ТШО лежат на самой поверхности. Так в беседе с репортером «Радио Азаттык» один из рабочих, не ставший называть свое имя, заявил, что «среди рабочих многие недовольны неравными условиями труда». На встрече заместителя акима Атырауской области Серика Шапкенова и прокурора области Халидуллы Тулешова с рабочими, им передали 15 требований. Сотрудники ССЕР, в частности, потребовали, чтобы девушки-казашки перестали обслуживать зону столовой вахтового поселка, где питается иностранный персонал. Они также требовали изменить условия труда, в частности перестать штрафовать и увольнять опоздавших, взимать плату за подготовительные курсы для специалистов и другие.

Если отбросить все имеющиеся в требованиях эмоциональные моменты, то в сухом остатке останется одно – стремление к равноправию. В том, чтобы за одну и ту же работу и казахстанцы, и иностранцы получали сопоставимую заработную плату. В том, чтобы топ-менеджмент компаний и к казахстанцам, и к иностранцам относился подчеркнуто одинаково. В том, чтобы казахстанцы не ощущали себя на своей родной земле как «гости на чужом празднике жизни», а до иностранцев, наконец, дошло, что на казахстанской земле гости как раз они. И почетные, и уважаемые, но все же гости.

Согласно официальной информации, с участием представителей компании ССЕР и ТШО создана специальная комиссия во главе с замакима Сериком Шапкеновым для «проработки вопросов».

И чтобы эта самая «проработка вопросов» не стала очередной попыткой загнать вглубь проблему, необходимо разработать «дорожную карту» повышения квалификации местных рабочих, целевой подготовки высококлассных специалистов, чтобы уже в ближайшем будущем казахстанские компании реально, а не на бумаге могли конкурировать со своими иностранными коллегами.

Пишу это, и сам себе не верю. Не верю, что центральным и местным властям выгодны грамотные, образованные и квалифицированные рабочие и специалисты.

А между тем причина нежелания властей всерьез заниматься образованием казахстанцев тоже находится на самой поверхности. Методы работы с необразованными и низкоквалифицированными людьми власти освоили хорошо – аресты, посадки и запугивание. Тогда как методы работы с образованными и высококвалифицированными людьми в корне иные, главным из которых является убеждение.

Пока же в случае возникновения трудовых конфликтов власти умеют совсем немногое: создавать видимость большой работы, греметь, ставить на каждой улице по сто полицейских, делать хмурые лица, грозить и сажать. Но одновременно они проявляли, проявляют и будут проявлять тот же самый «норковый рефлекс». Они комфортно ощущают себя в темноте, а попав на освещенное пространство, начинают нервничать и стараются как можно быстрее его покинуть.

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