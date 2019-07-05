Астана. 5 июля. КазТАГ – Представлен прогноз погоды на выходные и праздничные дни в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Произошла перестройка тропосферных потоков с меридиональных на широтные, и на Казахстан начали поступать воздушные массы с Атлантики. На северные области республики в выходные и праздничные дни будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с циклонами, перемещающимися через северные районы Европейской части России и Западную Сибирь. С ними местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра и возможен град», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 6-8 июля.

На южные области, согласно прогнозу, смещаются воздушные массы с центральных районов Атлантики, где сейчас господствует Азорский антициклон.

«А с антициклоном, как известно, в летнее время связана жаркая и сухая погода. Поэтому в южной половине Казахстана ожидается температура воздуха выше средних многолетних значений на 1-3 градуса Цельсия, а кратковременные дожди возможны преимущественно в горных районах», — уточнили синоптики.