Нур-Султан. 5 июля. КазТАГ — В Казахстане поэтапный переход к декларированию перенесли на 2021 год, сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения». Закон предусматривает перенос ввода всеобщего декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года с последующим поэтапным переходом к декларированию», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По данным КГД, на первом этапе – с 1 января 2021 года декларацию в рамках всеобщего декларирования представят: лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законами РК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

«На втором этапе – с 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. На третьем этапе – с 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов. На четвертом этапе – с 1 января 2025 года декларирование остальной категории граждан», — резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее предполагалось, что всеобщее декларирование в Казахстане будет введено с 2020 года.