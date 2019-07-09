Алматы. 9 июля. КазТАГ – Казахстанские эксперты не ожидают в ближайшее время резких движений курса доллара США, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Эксперты финансового рынка не ожидают каких-либо резких движений курса в краткосрочной перспективе. По результатам июльского опроса профессиональные участники финансового рынка придерживаются мнения, что курс в течение месяца сохранится на уровне близком к текущему», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Так, средний курс по паре USD/KZT, по мнению экспертов, через месяц ожидается на уровне Т383,9/$1, тогда как медиана ожиданий составляет Т385/$1.

«Эксперты также не пересмотрели свои прогнозы по базовой ставке на предстоящем 15 июля заседании НБРК. Как и месяцем ранее, подавляющее большинство (75%) опрошенных аналитиков прогнозируют сохранения базовой ставки на текущем уровне 9% годовых», — сказано в сообщении.