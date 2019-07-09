Одну из улиц в Алматы переименовали в честь башкирского поэта Мустая Карима

Алматы. 9 июля. КазТАГ — Мадина Алимханова. В Алматы ул. Садовую в Ауэзовском районе переименовали в честь известного башкирского поэта Мустая Карима.

«Этот год особенный для нашей семьи, для всего Башкортостана – 100-летие Мустая Карима – и сегодняшний день добавляет очень много в копилку нашего большого счастья. Мустай Карим любил Казахстан, любил приезжать в Алматы, где жили многие его друзья, замечательные писатели и поэты. Их связывали крепкие братские узы, понимание ответственности перед своим читателем. Сегодня душа поэта с нами. Он всегда мечтал возвращаться в этот удивительно красивый и душевный город. Спасибо вам большое», — сказал внук Мустая Карима Тимербулат Каримов на торжественной церемонии во вторник.

При этом он отметил, что среди друзей Мустая Карима были Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Габит Мусрепов и др.

В свою очередь аким Алматы Бахытжан Сагинтаев выразил уверенность, что присвоение имени Карима одной из улиц города даст импульс к развитию казахстанско-башкирских культурных и гуманитарных связей. При этом он отметил, что творчество Мустая Карима нужно популяризировать, а его произведения перевести на казахский язык.

Отметим, что внук Мустая Карима Тимербулат Каримов – российский предприниматель, миллиардер, член совета директоров ЗАО «Русская медная компания», с 2014 года занимает должность советника генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Каримов является зятем российского государственного деятеля, главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина. Самолет Sukhoi Superjet 100, сгоревший в Шереметьево 5 мая, был назван в честь Мустая Карима.

Мустай Карим (1919-2005) – башкирский советский поэт, писатель и драматург. Народный поэт Башкирской АССР (1963). Герой Социалистического Труда (1979). Лауреат Ленинской (1984) и Государственной премий СССР (1972).

Карим опубликовал более 100 поэтических и прозаических сборников, свыше 10 драматических произведений. Сборники стихов и поэм «Черные воды», «Айгуль», «Похищение девушки», «В ночь лунного затмения», «Салават. Семь сновидений сквозь явь», «Не бросай огонь, Прометей!», повести «Радость нашего дома», «Таганок», «Помилование», «Долгое-долгое детство», «Деревенские адвокаты». Произведения Мустая Карима переведены на десятки языков.

Мустай Карим скончался после двух инфарктов 21 сентября 2005 года.