Нур-Султан. 9 июля. КазТАГ — Двух руководителей управлений привлекли к дисциплинарной ответственности за срывы сроков строительства жилья в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Сегодня привлек к дисциплинарной ответственности двуx руководителей управлений за срывы сроков строительства доступного жилья в районе ул. Кошкарбаева, 80/2 и Иле, 30/1 (312 квартир), предназначенныx для нуждающиxся горожан», — написал во вторник акима Нур-Султана Алтай Кульгинов в Twitter.

Он отметил, что «в случае неустранения замечаний, примем более строгие меры».

Напомним, 2 июля сообщалось, что 40 тыс. многодетных семей планируют обеспечить жильем в Казахстане в течение семи лет. По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в рамках программы «Нұрлы жер» предусмотрено финансирование строительства и приобретение жилья для многодетных семей: из республиканского бюджета планируется выделять по Т50 млрд в год или Т350 млрд в течение семи лет.