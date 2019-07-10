Астана. 10 июля. КазТАГ – Автомобилестроение составляет четверть всего машиностроения в Казахстане, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов.

«По итогам 2018 года доля автомобилестроения в машиностроении составил 19,2%. Объем производства по итогам 2018 года составил Т205,9 млрд – 32 298 единиц транспортных средств. За январь-май 2019 года доля автомобилестроения в машиностроении выросла до 25,4%: произведено 16 921 единиц транспортных средств на сумму Т114,7 млрд», — сообщил Ержанов на брифинге в среду.

Так, производство легковых автомобилей выросло на 41,5% (с 11 118 до 15 733 единиц), автобусов в 3,2 раза (с 126 до 404 единиц), грузовых автомобилей – на 35% (с 367 до 495 единиц), и прицепов и полуприцепов – на 35% (с 200 до 270 единиц).

«Причиной роста производства автомобилестроения является восстановление спроса на рынке, открытие экспортных рынков (в 2018 году экспортировано 329 авто, за пять месяцев 2019 года 524 авто), а также программа льготного автокредитования со стороны государства и реализация автобусов в лизинг в рамках программы обновления автобусного парка, которые вкупе позитивно отразились на развитии сектора автомобилестроения», — проинформировал вице-министр.

Так в рамках программы по реализации в лизинг автобусов из республиканского бюджета в 2018 году были выделены Т13 млрд, из них Т10 млрд на автобусы. Деньги реализуются с учетом микширования с рыночным фондированием в соотношении 50/50 по доступной ставке не более 7%.

«На 1 июня 2019 года по программе освоено уже Т13,3 млрд, профинансировано четыре проекта по обновлению автобусного парка в городах Атырау, Семей, Шымкент, Павлодар и реализована 571 единица автобусов. В рамках данной программы в 2019 году из республиканского бюджета выделено Т23,5 млрд», — уточнил спикер.

Для дальнейшего развития автомобильной промышленности, считает замглавы МИИР, важно сконцентрироваться на крупносерийном производстве, путем запуска дополнительных проектов.

«В апреле этого года была принята программа совместных действий между МИИР РК и министерством промышленности и торговли РФ в области развития производственной кооперации, в рамках которой предусмотрены проекты по производству техники и компонентов АТС марки «КамАЗ», по производству машин марки Hyundai и компонентов к ним, по строительству автозавода полного цикла АО «Азия Авто Казахстан»», — отметил Ержанов.