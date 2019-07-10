Президенту Токаеву необходим новый социальный контракт с населением 10.07.2019 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 148 0 Социолог Гульмира Илеуова о том, что 80% населения остро хотят социальной справедливости Похожие материалы: Президенту Касым-Жомарту Токаеву нужен эффективный, отвечающий потребностям быстро меняющегося мира аппарат государственного управления Токаев подписал указ о реализации своих предвыборных обещаний Инцидент на Тенгизе: ТШО не разрывал контракт с подрядной компанией ССЕР Назначен новый замакима ЗКО Китайские ученые нашли новый способ устранения разливов нефти