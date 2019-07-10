«Произошедшая смена власти, досрочные президентские выборы и анонсированный новым президентом общественный диалог дают возможность перезагрузить политическую систему Казахстана». «Кто кому кем приходится в казахстанской элите»

Сетевой Казахстан 10 июля 2019г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ, политолог – «Возможные контуры политической реформы» Произошедшая смена власти, досрочные президентские выборы и анонсированный новым президентом общественный диалог дают возможность перезагрузить политическую систему Казахстана. Главный лозунг правления Назарбаева «сначала экономика, затем политика», а также основные идеологемы — политическая стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие были вполне оправданы. Страна в отличие от большинства соседей по бывшему СССР смогла сохранить и мир, и порядок. Вместе с тем, в какой-то момент укрепление вертикали власти вышло за рамки решения поставленных задач. Государство в широком смысле слова стало представлять собой замкнутую конструкцию, которая сама себе ставила задачи, сама выбирала пути их решения, сама их как бы контролировала. Механизм обратной связи был нарушен и на примере партийной системы мы видим, что апробировались различные модели ее налаживания.

IA — CENTR . RU . Денис КРИВОШЕЕВ – «Реальный протест зреет не в гламурных кофейнях, а в забоях и цехах» — На мой взгляд, важно разделять сторонников Мухтара АБЛЯЗОВА и собственно протестное движение. Просто так совпало, что его многомесячная работа со своими немногочисленными сторонниками через интернет и фэйлы в рамках выборов, которые вывели некоторую часть людей на улицы, соединились в одной точке и получили видимую синергию. Однако невменяемый и далекий от реальности человек во французском изгнании принял все на свой счет, вдруг решив, что все, кто выражал недовольство, – были его паствой. Но разделять чьи-то взгляды и идти за ним, как за лидером, несколько разные вещи. Следует отметить, что казахстанский протест неоднороден – и по интеллектуальному составу, и по идеям, и по целям. По сути, это большая мешанина…. При этом реальный протест зреет не в двух столицах, а в регионах. Демократия куется не в гламурных кофейнях, а в забоях и цехах, где зарплаты не увеличивались по-настоящему с 2007 года.

EXCLUSIVE . KZ . «Кто кому кем приходится в казахстанской элите» — Принято считать, что дети представителей политической элиты – везунчики уже по рождению. Они, дескать, могут вовсе не работать, поскольку их «предки» наработали на безбедную жизнь нескольких поколений своих семей. Скажем сразу: такая обывательская точка зрения справедлива лишь отчасти.

INFORMBURO . KZ . «О превентивном насилии и плацдарме для диалога» — Вадим БОРЕЙКО уверен: общество ждёт от власти не сверхъестественных действий, а реализации элементарных конституционных свобод… Потрясений не жаждет никто, кроме отморозков. Граждане хотят диалога с властью, но на равных. И ждут шагов навстречу, не только слов. Причём не сверхъестественных, а самых обычных – реализации элементарных конституционных свобод: слова, собраний, создания политических партий. Единое понимание властью и людьми, что является «естественными вещами», а что противоестественными, – это и есть, на мой взгляд, плацдарм для общественного консенсуса.

DIALOG . KZ . «Надолго ли Байбек задержится в «Nur Otan»?» — Как известно, Бауыржан БАЙБЕК после отставки с поста акима Алматы без работы просидел недолго – успел всего лишь навестить своего друга Габидуллу АБДРАХИМОВА в Шымкенте, чем породил кратковременную волну конспирологии: мол, хочет стать акимом еще одного города республиканского значения. Плитку уже проверил…

TIME . KZ . «Рубанули с плеча» — Целая компания лиц, имеющая отношение к скандальному проекту по укреплению берегов восьми актюбинских рек, после прокурорского вмешательства понесет наказание. Соответствующее предложение управлению архитектурно-строительного контроля надзорный орган сделал после недавнего визита в Актобе министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума МИРЗАГАЛИЕВА. Как известно, после общественного резонанса, связанного с варварскими методами по укреплению устья рек, чиновник временно приостановил сомнительный проект.

«Смрадный лес» — В Петропавловске жители жалуются на запах гари от свалки. Причина — в очередном возгорании твердых бытовых отходов на полигоне из-за несоблюдения технологии складирования мусора. Специализированный административный суд Петропавловска наказал руководство организации ТОО “Кызылжар Тазалык” за невыполнение предписаний экологов штрафом более чем в 500 тысяч тенге (200 МРП) и не стал приостанавливать деятельность полигона только потому, что вывозить мусор больше некуда.

«Разбитое сердце» — В минувшие выходные скончалась бывший председатель комитета фармации Минздрава Лариса ПАК. Два года она находилась под следствием по обвинению в коррупции.

365 INFO . KZ . «Как избежать утечки молодежи?» — Вложенные в людей инвестиции должны возвращаться в экономику своей страны, а не чужой. Мало дать согражданам качественное образование, нужно обеспечить востребованность дома. Иначе человек просто уедет. Получится, что вкладывали в него одни, а плодами будут пользоваться другие. Проще говоря, открывать нужно не только вузы, но и заводы. Об этом говорили эксперты на конференции «Человеческий капитал на службе интеграции».

«Полмиллиона казахстанцев не имеют доступа к центральному водоснабжению» — По данным Комитета по статистике, в 2018 году в Казахстане доступа к централизованному водоснабжению не имели 484,2 тыс. человек. Из них привозной водой обеспечено 198,8 тыс. Динамика положительная: в 2017 году было 528,9 и 205,7 тыс. человек соответственно. Однако в целом до полного обеспечения всего населения республики доступом к центральному водоснабжению еще далеко. Сейчас его не имеют 2,6% населения Казахстана, то есть каждый сороковой житель страны. Хуже всего ситуация в Мангыстауской области.

AZATTYQ . ORG . ««С госорганами мы чаще встречаемся в судах». Как работает «Зеленое спасение»» — Сессия «вопрос-ответ» со Светланой СПАТАРЬ, экоактивистом, менеджером проектов городского экологического общества «Зеленое спасение» в Алматы. Она рассуждает о том, чего ее организация ждет от нового акима города Бакытжана САГИНТАЕВА, в общем об отношениях с властью и бизнесом, о самосознании молодежи и правах казахстанцев.

KURSIV . KZ . «Почему из Северного Казахстана уезжают специалисты» — Нехватка специалистов, особенно в сельской местности, становится все более заметной в СКО. Причина тому – активная миграция населения. Люди меняют место жительства из-за социальной неустроенности. А местные власти разглядели в этом вину ряда землепользователей, не вкладывающих деньги в развитие деревень.

EXPRESS — K . KZ . Ярослав РАЗУМОВ – «Новая столица России будет на границе с Казахстаном?» — В информационном пространстве России периодически поднимается вопрос о необходимости переноса столицы. Для Казахстана эта тема интересна по двум причинам. Во-первых, мы можем поделиться с соседями собственным полезным опытом. А во-вторых, российскую столицу предлагают перенести почти на границу с Казахстаном – в Омск! Эту идею прокомментировал «ЭК» один из ее активных сторонников, известный российский общественный деятель Юрий КРУПНОВ.

FORBES . KZ . «Как онлайн-сервисы такси поменяли рынок в Казахстане» — Отечественный рынок такси идёт в ногу со временем и, как и во всем мире, переживает серьёзные видоизменения. На нашем рынке присутствуют как крупные международные агрегаторы такси, так и местные компании, которые предоставляют аналогичные услуги, используя ресурсы таксомоторных парков и водителей-частников. Казахстанцы сегодня могут воспользоваться услугами различных сервисов: Яндекс.Такси, Uber, Indriver, «Везёт», «Апару», «Максим» и прочих компаний, которые представлены как строго в отдельных регионах, так и по всей стране. Ерлан ШАЯХМЕТОВ, основатель и владелец ТОО «Апару», агрегатора, который работает в Астане и ВКО, считает, что рынок такси в стране растёт огромными темпами и его потенциал далеко не исчерпан.

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