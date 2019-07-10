Сланцевые «газовики» сдуваются первыми

Газовое крыло «сланцевой революции» не оправдало надежд инвесторов

Отрасль сланцевой добычи газа в США вступила в фазу инвестиционного и производственного кризиса. За десять последних лет 40 крупнейших компаний «сланцевых газовиков» потратили на $200 млрд больше, чем заработали. Об этом на конференции в Питтсбурге сообщил Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT – крупнейшего производителя природного газа. Одним из последствий данной ситуации прогнозируется увеличение поставок природного газа на европейский рынок из России.

С 2015 года обанкротились более 170 сланцевых компаний, накопивших долгов в общей сложности почти на $100 млрд. Точка отсчета не случайно совпадает с периодом 2014-2016 гг., когда цены на нефть падали просто обвально. В этот же период американские «сланцевики» в информационном поле демонстрировали снижение себестоимости добычи нефти и газа за счет улучшения логистики, совершенствования технологий и управленческих решений. Однако у добычи сланцевых нефти и газа оказались серьезные проблемные места, которые они так и не смогли закрыть. Сравнительно невысокие мировые цена на «черное золото» и «голубое топливо» все это еще больше усугубили.

Технология добычи сланцевого газа. (Рис: energorus.com)

Сланцевые месторождения быстро истощаются, поэтому процесс бурения новых скважин необходимо вести практически в непрерывном режиме. Но и это не панацея. Если проблемы нефтяников пока еще не такие вопиющие, то газовые компании уже не могут держать темп. Аналитики Института экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA) проинформировали: 29 крупных компаний по добыче сланцевого газа в прошлом году потратили на бурение почти на $7 млрд больше, чем получили от продажи топлива. Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy, со своей стороны, общую картину подтверждает. Из 40 изученных ею производителей лишь у четырех в первом квартале 2019-го года положительное сальдо.

Инвесторы давно нервничали из-за состояния дел в сланцевой газодобыче. Дело в том, что производственные компании постоянно откладывали сроки выхода на уровень рентабельности и многие из них так и не вышли никогда. Поскольку компаний много, а на слуху в первую очередь успешные игроки, то тревожные сигналы шли вразнобой. Однако переход количественных изменений в качественные все равно произошел. В 2018 году инвестиции в сланцевые газодобывающие компании (по всему спектру – от разведки и бурения, до переработки и транспортировки к конечному потребителю) сократились вдвое по сравнению с 2017-ым. Если брать показатели 2008-го года, то акции ключевых производителей сланцевого газа подешевели в диапазоне 40-95%. Это не считая тех фирм, которые за данный период обанкротились. Разоряются как мелкие и средние, так и крупные предприятия отрасли. В процедуру банкротства вступила нефтесервисная компания Weatherford International – одна из крупнейших в сфере сланцевого бурения.

Сланцевая добыча нефти и газа оказалась одним из самых сложных феноменов современной экономики. В России, например, многие годы старались не замечать данное направление добычи углеводородов, считая его аферой для инвесторов. Потом добыча сланцевых энергоресурсов продемонстрировала впечатляющие показатели и многие стали думать, что будущее именно в данном направлении. Теперь выясняется, что несмотря на реально прорывные технические и технологические решения, как минимум сланцевая газовая отрасль не в состоянии конкурировать с большими газовыми месторождениями «старого» типа. Да и сланцевые нефтяники еще в 2017-ом году признали, что сознательно занижали себестоимость добычи в своих компаниях.

Сдутие американских сланцевых производителей «голубого топлива» произошло в разгар газовой битвы за Европу. Дело в том, что в 2018-ом году европейские государства импортировали 390 млрд кубометров газа, из которых 201,7 млрд являлись российскими. Внутри Евросоюза падает добыча на гигантском газовом месторождении Гронинген, которое подарило миру «голландскую болезнь». К 2022 году газодобыча там будет сокращена на 45%, а в 2030 году прекращена вовсе. Причиной таких действий голландского правительства являются участившиеся землетрясения из-за газовой выработки Гронингена. А поскольку огромная часть Нидерландов находится ниже уровня моря (то есть может затонуть вследствие разрушенных землетрясением дамб), с газодобычей решили завязывать.

Превращение Нидерландов в нетто-импортера газа уже в ближайшее время еще острее ставит вопрос газовых поставок в Евросоюз. США – это третий по значимости поставщик «голубого топлива» в ЕС (12,7% в 2018 году, а в структуре сжиженного природного газа – 35%). Однако теперь выясняется, что СПГ не только на 30% дороже российского трубопроводного газа, но и очень вероятны проблемы с объемами его добычи в ближайшее время. Сланцевый газ – это не месторождение Самотлор, которое как в советское время освоили, так оно и дает углеводороды. Сланцевую газодобычу необходимо поддерживать постоянно, а инвесторы уже глубоко разочарованы. Все эти события объясняют, почему Берлин и Брюссель так упорно защищают от Вашингтона газопровод «Северный поток – 2». Европе нужны гарантии длительных поставок «голубого топлива», а сланцевая газодобыча их дать не может.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.