«Ущемляли ли права казахов в советском Казахстане?». «Протест в Казахстане: зарубежные гранты и активы». «ОСИ против КСК: победитель известен заранее». «Утечка личных данных казахстанцев в Сеть может повториться». «Тюрьма глазами вице-министра»

Сетевой Казахстан 11 июля 2019г.

IA — CENTR . RU . Никита МЕНДКОВИЧ – «Протест в Казахстане: зарубежные гранты и активы» — Протестное движение в Казахстане начинает утихать, но накопленным им политический и медийный капитал может быть использован вновь. В том числе в интересах зарубежных игроков, с которыми прослеживают связи лидеров протеста. Получают ли они деньги от иностранных фондов? Связаны ли правительственными структурами США? Имеют ли собственность и гражданство за рубежом? Об этом наше новое расследование.

EXCLUSIVE . KZ . «В Казахстане никогда не было выборов» — На вопросы EXCLUSIVE отвечает Айдос Садыков – основатель и руководитель YOUTUBE – канала БАСЕ — Что касается нашего канала БАСЕ, нас никто не финансирует и никто никогда не финансировал. Для нас неприемлемо, чтобы кто-то находился над нами и командовал, давал указания, решал что и как нам делать. Если бы хотели стать состоятельными и жить сытой жизнью обычного обывателя, мы бы давно могли это сделать. БАСЕ — абсолютно независимый канал, независимый не только от власти, но и от состоятельных беженцев, считающих себя оппозиционерами.

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Ущемляли ли права казахов в советском Казахстане?» — В комментариях к предыдущей публикации прозвучал резонный вопрос: «Зачем будоражить эту тему?». Попробую на него ответить. Сегодня казахскому обществу как «зиялы кауым», так и власти внушают мысль о том, что во всех его бедах повинны колониальное прошлое, постколониальный синдром. Тем самым они как бы оправдывают преследующие нас неудачи в экономике и в продвижении государственного языка, отсутствие демократии, правовой нигилизм… Кроме того, раз есть народ, который угнетали, значит, по логике, был и народ-колонизатор. А такое деление создает напряженность в межэтнических отношениях. Поэтому объективный, в моем понимании, анализ нашей недавней истории представляется очень актуальным.

TIME . KZ . «Арысь: возвращение к жизни» — Еще две недели назад некоторые районы Арыси были словно безжизненные. Сегодня город, в буквальном смысле прогремевший на всю страну, превратился в одну большую стройплощадку. Перестук топоров, визг пил, прокопченные южным зноем строители в ярких жилетах, торопливые прохожие с непременной стопкой документов в руках — так сегодня выглядит Арысь. В глазах горожан — страх после пережитого и надежда.

«Утомлённые жаждой» — Жители поселка вблизи Алматы почти двадцать лет испытывают проблему с питьевой водой. Люди жалуются на засуху. В самый разгар лета им нечем поливать огороды: по разрушенным арыкам давно не бежит вода. В своих бедах жители винят компанию-поставщика ТОО “Коптас”. Но там утверждают, что воду подают исправно. Проблема в изношенности сетей. Жителей, проживающих в районе заброшенного кирпичного завода села Боралдай, сегодня волнует один-единственный вопрос: где в жару взять живительную влагу?

Петр СВОИК — «ОСИ против КСК: победитель известен заранее» — Ну вот, сограждане, мы и дожили до отмены всем осточертевших КСК и появления кондоминиумов и органов управления ими в каждой отдельной городской многоэтажке. Соответствующий пакет поправок в закон “О жилищных отношениях”, очень долго готовившийся и объемный такой пакет, одобрен мажилисом и отправлен в сенат. Надеемся, там он долго не задержится, и вскоре новая революция в управлении жилым фондом начнет шествие по стране. А это действительно революция — хотя бы потому, что предстоит подготовить техдокументацию и зарегистрировать около сотни тысяч кондоминиумов, подыскать столько же председателей, организовать такое же количество органов управления и еще — даже в двукратном количестве — открыть новые банковские счета: отдельно для текущих платежей и накоплений на капремонт.

365 INFO . KZ . «Тенге по 400 за доллар не будет» — Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала результаты ежемесячного опроса профессиональных участников рынка. Мнения респондентов на будущее казахстанской экономики в ближайший год улучшилось, однако все равно остается не самым радужным: тенге подешевеет, рост экономики замедлится, а инфляция, наоборот, пойдет в рост.

«Мораторий Токаева на создание нацкомпаний: реальность и перспективы» — Политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ — Это не первая попытка государства снизить свое участие в экономике. Еще в 2015 году поправки в законодательство были подписаны первым президентом. В 2018 миннацэкономики предлагало сделать кое-какие поправки. Сложностей тут несколько. Во-первых, у Акорды какой-то долгосрочной специальной стратегии по сокращению доли государства в экономике все-таки нет. Мы видим какие-то спорадические попытки ограничить эту долю. Ведь чем больше государства в экономике, тем больше и ответственности этого государства. Суть психологии чиновников — под каждую задачу создать соответствующее учреждение. А поскольку задачи периодически появляются, я не уверен, что принятые президентом ограничения будут эффективными.

«Утечка личных данных казахстанцев в Сеть может повториться» — На днях Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщил о масштабной утечке медицинской информации. По данным специалистов, «прорвало» электронное приложение Damumed. В открытом доступе оказались десятки анализов казахстанцев. Причиной «сбоя», по словам представителей ЦАРКА, стала элементарная ошибка — кто-то получил неавторизованный доступ к медицинским документам организации. «И снова ситуация экстраординарная, и снова требуется срочное вмешательство государства и аудит всех информсистем страны. Надеемся данный инцидент также попадет под личный контроль Аскара Жумагалиева, виновные будут наказаны, а страна получит системное решение проблемы», — говорится в распространенном сообщении организации.

KAPITAL . KZ . «Какие нормы Земельного кодекса отталкивают инвесторов?» — Казахстан каждый год предпринимает попытки формирования более благоприятной среды для развития предпринимательства и привлечения инвесторов. Между тем, как оказалось, в Земельном кодексе РК есть недочеты, которые препятствуют этому процессу. В беседе с корреспондентом юрист, эксперт по земельному праву Бакытжан БАЗАРБЕК рассказал о том, как государству за счет «земельных» поправок в законодательстве можно развивать бизнес и регионы.

FORBES . KZ . «Сберечь и приумножить. Ляззат Ибрагимова – о лидерстве, финансах и гендерном вопросе» — Председатель правления Жилстройсбербанка дала очень личное интервью Forbes Woman — В корпоративном секторе требования к женщине, к ее профессионализму выше, чем к мужчине. Я всегда говорю: чтобы женщине добиться успеха, необходимо быть в три раза более подготовленной к любому совещанию и работать в два раза больше, чем мужчине. Я бы дала совет женщине, стремящейся к построению блестящей карьеры среди мужчин: понимать, что у мужчин будет предвзятое отношение к вам, и поэтому надо, как мускулы, наращивать свои профессиональные компетенции. При этом быть готовой чем-то пожертвовать, поскольку для того, чтобы добиться успеха, нужно потратить уйму времени и сил. У меня уходит меньше усилий, потому что мой супруг – главный тайный советник во всех ситуациях, а мама создает идеальные условия для воспитания детей.

TENGRINEWS . KZ . «Пошла на преступление ради детей? О суде и о «тюрьме глазами вице-министра»» — Когда в столице начинается громкий судебный процесс в отношении высокопоставленных чиновников, местные журналисты настраиваются на то, что ближайший месяц проведут в стенах суда. Вспомнить хотя бы разбирательство по делу экс-министра Куандыка БИШИМБАЕВА. Тогда оно длилось больше месяца. Вот и накануне некоторые коллеги обсуждали, как долго суд будет рассматривать дело вице-министра образования и науки Эльмиры СУХАНБЕРДИЕВОЙ. Но в итоге все закончилось в рекордные сроки — за два дня… Как только судья покинул зал, журналисты устремились к вице-министру за обещанным интервью. Эльмира Суханбердиева, как и обещала, вышла к СМИ и рассказала, как все было. И даже больше. Время, проведенное в СИЗО, она зря не теряла. Написала книгу и даже придумала название — «Тюрьма глазами вице-министра».

AZATTYQ . ORG . ««Хотим быть услышанными». Как недовольные решениями судов ходили к Назарбаеву» — Десятки приехавших из разных регионов страны казахстанцев пришли 10 июля к зданию, где расположена канцелярия экс-президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Люди, которые за день до этого безуспешно требовали встречи с действующим президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, не сумели пройти дальше пропускного пункта.

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