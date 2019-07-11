Признавшегося во взяточничестве начальника жд-станции «Алматы-1» не стали задерживать

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Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Признавшегося во взяточничестве начальника железнодорожной станции «Алматы-1» не стали задерживать, сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

«Выявлен факт получения взятки начальником станции «Алматы-1» Алматинского отделения филиала АО НК «КТЖ Грузовые перевозки». Он подозревается в получении через посредника взятки в сумме Т370 тыс. от представителя частной компании за беспрепятственный осмотр и возврат арендованных контейнеров. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание подозреваемых не применялось», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что расследование продолжается.

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